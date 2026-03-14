De veras que mejor lleven al Tri a Catemaco o a hacerle una de esas limpias con copal del Zócalo, porque en la semana de terror de lesiones fuertes con Luis Ángel Malagón y Marcel Ruiz , se dio otra situación con Julián Araujo, si bien esta parece no ser tan grave.

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La bronca es que cuando uno piensa que en efecto el asunto es tranquilo, de pronto la cosa cambia y empeora. El lateral derecho del Celtic, no pudo ver acción este sábado, en la victoria de su equipo 3-1 sobre Motherwell en casa.

El técnico Martin O’ Neill, dijo a la BBC en Glasgow, que el futbolista mexicano sufrió una sobrecarga durante la semana, por lo que optaron por no arriesgarlo.

Y también dio calma, porque consideró que es un tema que no debería de traer más problemas para Julián… pero con eso de la “malaria” que traen los jugadores mexicanos de la Selección, ya no se sabe.

“Sí, se lesionó durante la semana; sintió mucha rigidez después del partido del domingo (ante Rangers). Con un poco de tiempo, solo sintió una leve molestia en el muslo, así que no tiene sentido arriesgarse. Lo dejaremos descansar hoy”, precisó el estratega.

Así que a esperar si Julián puede recuperarse de esta situación muscular, que como la manejó su entrenador parecería un tema menor.

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Celtic sacó el triunfo en casa y llegó a 61 puntos en la segunda posición de la tabla, además de que se puso a dos del líder Hearts que perdió con Kilmarnock y se quedó en 63 unidades.

El siguiente juego de Celtic será el domingo 22 de marzo, ante Dundee United, en busca de tres puntos más en la Scottish Premiership y ya quitarle el liderato al Hearts.