Afirma Zelenski que Rusia no quiere acabar la guerra

Leópolis, Ucrania (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró hoy que Rusia no quiere terminar la guerra, mientras Ucrania defiende su propia tierra.

En un mensaje en Facebook, Zelenski escribe: “Esta es una guerra en Ucrania que comenzó Rusia comenzó, que Rusia continúa y que Rusia no quiere terminar. Ucrania defiende su propia tierra, su soberanía, su territorio. Ucrania lucha por la paz”.

“Esto es una cruel paradoja del siglo XXI y para nosotros esto es la realidad”, agrega en su mensaje, que acompaña con imágenes de defensores ucranianos.

Horas antes, en su habitual discurso nocturno, Zelenski se mostró convencido de que Ucrania podrá liberar gradualmente zonas ocupadas por las tropas rusas.

“Ucrania ha resistido los brutales ataques de Rusia. Ya hemos conseguido liberar parte del territorio ocupado después del 24 de febrero. Poco a poco liberaremos otras zonas de nuestro país que actualmente están bajo ocupación”, dijo en su habitual discurso nocturno que recoge la agencia Ukrinform.

Agregó que durante esta guerra Ucrania ha logrado el estatus de candidato a ingresar a la Unión Europea, ha conseguido mantener la estabilidad de sus instituciones públicas, ha reconstruido el sistema energético para que funcione en la red eléctrica del continente europeo y ha redireccionado todos los procesos logísticos del país, tanto militares como económicos.

“Y lo más importante, mantenemos la unidad interna habiendo superando los conflictos y las contradicciones que nos obstaculizaban en el pasado”, afirmó.

Según Zelenski, todos deberían recordar “el coste de los errores y las discordias que dificultaron a las generaciones anteriores” alcanzar los resultados que Ucrania tiene hoy.

“Debemos recordar lo mucho que tuvo que soportar nuestro pueblo antes de que fuera posible restaurar la soberanía y la independencia de Ucrania”.

Por otra parte, Zelenski subrayó la importancia también de “algún tipo de soberanía emocional” ante la desinformación lanzada desde Rusia y de no creer cualquier fuente anónima.

“A veces, las armas de información pueden golpear más que las convencionales. Es obvio que ningún misil o artillería de Rusia conseguirá romper nuestra unidad y apartarnos de nuestro camino. Y es igual de obvio que la unidad ucraniana no puede romperse con mentiras, intimidaciones, información falsa o teorías conspirativas”, afirmó.