Ahora sí comenzó la sucesión en Edomex con la pasarela

Pasado el quinto informe de gobierno de Alfredo del Mazo, la carrera por la candidtura en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene vía libre.

Ya no habrá que cuidar las formas.

Ya no se roba reflector al mandatario.

El cierre del discurso de Del Mazo ayer fue, aunque cauteloso, claro: será un tiro directo. Responsabilidad a la hora de elegir para no poner en riesgo ni lo ganado ni la estabilidad del Estado de México y sus familias. Evidente alerta por la amenaza que representa Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera puntean para ser las candidatas del PRI y pelear de tú a tú a Delfina Gómez, la elegida por Andrés Manuel López Obrador para abanderar a Morena.

La que gane deberá competir con Enrique Vargas, del Partido Acción Nacional (PAN), y con Omar Ortega, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en caso de que se mantenga la coalición Va por México para, precisamente, tener al abanderado o abanderada.

No está fácil.

Alejandro Moreno Cárdenas, líder del tricolor, reiteró ayer que no dejará la dirigencia del partido y aseguró que PAN y PRD deben decidir si rompen la coalición y asumir su responsabilidad.

Además, dijo que exhibirán a los traidores.

No lo mencionó por su nombre, pero se refería a Miguel Angel Osorio Chong, así como a Claudia Ruiz Massieu Salinas, la sobrina de Carlos Salinas, quienes traen una ofensiva para bajar a Moreno Cárdenas.

-Los priistas saben quiénes son los que están con el partido, en las buenas y en las malas, los priistas saben quiénes son los que se prestan a estar atacando y dividiendo. Todos los conocemos y los vamos a exhibir, y los vamos a exhibir, dijo en conferencia.

En Toluca, por la mañana, anduvieron Alejandra del Moral y Enrique Vargas. No se acercaron, se evitaron.

También estaban Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal Ávila, jefa de gobierno, secretario de Gobernación y coordinador de los senadores de Morena, respectivamente.

Se placearon rumbo a 2024.

Alito, como llaman al ex gobernador de Campeche, hoy diputado y líder tricolor, asegura que el PRI sí puede ganar solo, no así PAN y PRD.

La coyuntura se da justo un día después del informe de Del Mazo.

Hoy se votará en comisiones de la Cámara de Diputados la iniciativa de la diputada tricolor, Yolanda de la Torre, para que el Ejército se man- tenga en labores de seguridad pública hasta 2028.

En San Lázaro, Morena y tapetes, perdón, aliados, suman 277 votos, mientras que se requieren dos terceras partes de los 500 diputados -si sisten todos-, por ser reforma constitucional, para que pase.

Así, necesitan 57 para alcanzar los 334 necesarios y el PRI tiene 69 en su bancada.

Ahí se aprobará, sin duda, pero en el Senado tiene poco futuro, porque Morena no cuenta con mayoría calificada, así que los corajes son en vano.

En Reforma se requieren 86 si asisten los 128 senadores y está claro, hasta ahora, que PRI, PAN, PRD, MC y Grupo Plural no se los darán.

Vámonos: Ordena jueza reactivar Escuelas de Tiempo Completo. Leticia Ramírez, titular de la SEP ¿ahora sí podrá responder?

Conste que sólo es pregunta inocente, no se vaya a molestar como con Elba Esther, que le llamó ignorante. No hay ni a cuál irle.