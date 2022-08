América se mide a Los Angeles FC

América buscará limpiar un poco su imagen y reencontarse con el triunfom, cuando se mida esta noche a Los Angeles FC (LAFC), dentro de la Showcase de la Leagues Cup 2022, que es un aperitivo de lo que será la Leagues Cup 2023.

El partido se llevará a cabo en el SoFi Stadium, a las 22:15 horas, y se presenta como un juego muy atractivo, porque el cuadro de la MLS llega en buen momento y con figuras de tallas internacional como Giorgio Chiellini, Gareth Bale y Carlos Vela.

Los Angeles FC caminan con buen paso en su torneo, son líderes de división y buscarán confirmar su buen momento, ante un América que no ha tenido los mejores resultados y que, aunque sea un duelo exhibición, necesita sacar un buen resultado para liberar de presiones a su entrenador Fernando Ortiz.

Es un juego con sabor a revancha para las Águilas, porque en el cuadro angelino ya echó a las águilas de una Concachampions, en la edición 2020.

Y no obstante que no hay nada en juego, los americanistas deben sacar el orgullo y obtener un buen resultado, porque no pudieron ganar sus amistosos contra Chelsea, Manchester City y Real Madrid y necesitan de la victoria para agarrar confianza.

Pero LAFC no será un flan, es líder de la Zona B de la Major League Soccer y no querrá regalarle nada a las Águilas, porque cada vez que juegan contra un cuadro de la Liga MX, salen a demostrar que su torneo ha crecido y quieren dejar claro que son mejores, por lo que esta noche no será la excepción y buscarán recetarle una derrota más al América, que a su vez debe ganar para defender a Ortiz.