AMLO no da resultados, pero para todo tiene un pretexto: Anaya

POR RITA MAGAÑA

El ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador padece “esquizofrenia”, y lo culpó de no dar resultados, pero para todo tiene un pretexto.

“Tenemos un presidente esquizofrénico”, el término se aplica a “esa manía de los que no arreglan nada, pero para todo tienen un buen pretexto. Los que para todo dicen es que…” y culpan a otros de sus errores para no hacerse cargo de ellos, explicó.

En su vídeo semanal, el excandidato presidencial del PAN recopiló fragmentos de declaraciones de López Obrador donde menciona a la “prensa fifí”, “la mafia del poder”, “los aspiracionistas”, “los religiosos”, “la UNAM”, “el INE”, “Loret”, “Calderón” y al propio Anaya para dar una respuesta ante cuestionamientos sobre diversos asuntos que afectan al país.

“Pero el peor de todos sus pretextos”, dice Anaya en el video, fue cuando justificó la entrega de dinero en efectivo a sus hermanos Pío y Martín, diciendo que eran “aportaciones para fortalecer al movimiento”, reprochó.

El panista, quien enfrenta un proceso penal por presuntamente haber recibido sobornos en el sexenio pasado, consideró que ya es hora de que recordemos que los políticos, empezando por el Presidente, son servidores.

“Que sus jefes son los ciudadanos. Que su sueldo se paga con tus impuestos. Que los contratamos para que den resultados, no para que pongan pretextos. Porque un servidor que no sirve, no merece el lugar que ocupa”, expuso

Anaya finaliza: “Ni un pretexto más. Que nos digan cuándo y cómo van a resolver el problema de los precios que suben, de los sueldos que bajan, de las medicinas que no llegan, de las vacunas que caducan, del metro que se cae, de los miles de árboles talados y el aire contaminado para construir caprichos.

También, de las masacres, de los robos, de los secuestros, de los feminicidios, del miedo con el que se vive todos los días, “México no se merece esto”.

Llamó a la unidad y a la concordia, no a la división y al odio, porque todos somos mexicanos. Sobran pretextos y nos urgen resultados. “Enfoquémonos en lo mucho que nos une, porque juntos somos más fuertes”.