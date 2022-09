Antony Blinken en México, AMLO decide no tratar temas energéticos en sus discurso del 16 septiembre

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, tuvo un intenso día de actividades en nuestro país pues además de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador con quien trató temas de seguridad, energía y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Blinken participó en el Diálogo Económico de Alto Nivel. Cabe destacar que este diálogo es un mecanismo diplomático que México y los Estados Unidos definen como “estratégica y flexible” para resolver sus prioridades económicas, comerciales y sociales. Previo al encuentro con el funcionario estadounidense, López Obrador destacó que “no hay pleito” con Estados Unidos y sostuvo que los opositores “se quedarán frotando las manos”. “Nuestros adversarios se frotan las manos y ya llevan cuatro años, porque quisieran que nos peleáramos, se quedarán frotando. No puede haber pleito porque los acuerdos que hay son benéficos para ambas naciones, ya no es el tiempo de antes que podían gobiernos extranjeros tomar represalias, incluso, en el extremo, invadirnos, eso ya no, México es un país independiente, libre, soberano”, expresó. Hasta ahora sólo se ha dicho que el funcionario trató los temas ya descritos con el presidente mexicano, sin embargo, en política nada es casualidad por lo que no es de extrañar que López Obrador haya decidido ya no hablar de la soberanía energética de México en su discurso que dará el próximo 16 de septiembre. ¿No cree?

PRESUPUESTO 2023 NO PROYECTA NUEVOS IMPUESTOS E INCREMENTA RECURSOS A 27 DEPENDENCIAS

Puntual como marca la Ley, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O entregó el 8 de octubre, al Congreso el Paquete Económico 2023. Entre los aspectos más importantes destaca que este Presupuesto crece para 2023 pues pasa de 7 a 8.3 billones de pesos. En el Paquete Económico del próximo año no se proponen nuevos impuestos, pero se hace *una propuesta de deuda que llegará a 1 billón 134 mil mdp.

El Gobierno de México propone en 2023 incrementar el gasto a 27 de las 39 dependencias, empresas productivas y organismos autónomos del Estado. Así las dependencias más favorecidas con el Presupuesto son: la Secretaría de Turismo que tendrá un presupuesto 111.3% mayor al actual.

La Secretaría de Medio Ambiente tiene el segundo presupuesto mayor, con un 76% arriba de lo que se destinó en 2022. La Secretaría de Bienestar, encargada de administrar los programas sociales tendrá un repunte importante en su presupuesto, con un aumento del 29.9%. Agricultura y Gobernación por su parte, también tendrán un 20% más de presupuesto para el año entrante.

El Instituto Nacional Electoral (INE), organismo autónomo encargado de la democracia en el país, también se ve beneficiado con un aumento del 19,3%, para el año electoral en el que se estarán disputando las gubernaturas del Estado de México y Coahuila.

La Comisión Nacional de Competencia Económica (Cofece), tendrá un presupuesto mayor 16,7%. La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), un 13,3% más. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Hacienda con un 12,5%; respectivamente.

El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), aumenta un 10%. Mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) incrementa un 9,9%. El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con 6,2%. La Secretaría de Marina con 5,8%. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 5,4%. La Secretaría de Educación con 5,1%. El Poder Legislativo y el Poder Judicial aumentaron su presupuesto para 2023 en un 4,4% y 3,4%, respectivamente. Mientras que el Tribunal Federal creció un 3,2%. Otras instituciones ganadoras son las Secretarías de Defensa, Salud, Trabajo, Seguridad, Cultura, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Petróleos de México (Pemex) y la Fiscalía General de la República (FGR).

MARCELO EBRARD ASISTIRÁ A FUNERAL DE REINA ISABEL II

Días de intenso trabajo tendrá el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, pues además recibir a Antony Blinken, ayer y de que este martes estará en el Senado para analizar la política exterior en el marco de la Glosa del Cuarto Informe del Presidente, en los próximos días viajará a Inglaterra pues será el encargado de asistir al funeral de la reina Isabel II en representación del gobierno de México.

Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador quien comentó que enviarán sus buenos deseos para el inicio del reinado de Carlos III luego de la coronación del monarca. Sin embargo, recordó que primero son los actos funerarios.

PRESIDENCIABLES REUNIDOS EN EL QUINTO INFORME DE ALFREDO DEL MAZO

De nueva cuenta los presidenciables de Morena, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernándes y Ricardo Monreal coincidieron en el Quinto Informe de Gobierno del gobernador Alfredo del Mazo. Llamó la atención que se pudo ver muy cercanos al secretario de Gobernación y al coordinador de los senadores de Morena lo que confirma que al menos con él la relación es fuerte, aunque institucional.

El único que faltó fue Marcelo Ebrard pues estaba atendiendo a los visitantes estadounidenses encabezados por el secretario de Estado de ese país Antony Blinken. En el evento el gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, dio a conocer los avances generados este año en la entidad, entre los que destacan las inversiones, generación de empleo, la entrega del Salario Rosa, apoyos al campo y la rehabilitación de espacios públicos.

IGNACIO MIER PROMUEVE INICIATIVA DEL PRI PARA QUE MILITARES EXTIENDAN SU PARTICIPACIÓN EN TAREAS DE SEGURIDAD

En un hecho inédito el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, ahora promueve una inciativa priista y es que Mier Velazco hizo un llamado a los gobernadores emanados de la oposición para exijan a los diputados de sus partidos que respalden la iniciativa que propone extender hasta 2028 la participación del ejército en tareas de seguridad pública. El diputado y aspirante a la candidatura de Puebla, dijo que los mandatarios estatales deben pedir a los legisladores que los ayuden a cumplir con su responsabilidad en las tareas de garantizar la seguridad de la población.

Al calificar de “valiente” a la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, por la presentación de su iniciativa de reforma constitucional, Mier Velazco anticipó que el martes podría aprobarse esta propuesta en la Comisión de Puntos Constitucionales.

RICARDO MONREAL DENUNCIA QUE ATAQUES EN SU CONTRA SON FINANCIADOS CON RECURSOS PÚBLICOS

De nueva cuenta el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, crea polémica y ahora asegura que muchas de las críticas que ha recibido por abstenerse en la votación del jueves pasado sobre la reforma que adscribe a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la Guardia Nacional, son financiadas con recursos públicos e ideadas por asesores extranjeros.

El senador que se autodenomina como el rebelde con causa señaló que la andanada en su contra que se desató en plataformas digitales fue impulsada de manera artificial por no respaldar el dictamen para anexar la Guardia Nacional a la Sedena. “Cuando defiendes el Estado de derecho y al sistema constitucional que nos rige desde 1824, puedes ser blanco de críticas, descalificaciones e, incluso, insultos en los medios y plataformas digitales, muchos de ellos patrocinados con recursos públicos y elaborados por asesores extranjeros”, denunció.

Sin embargo, puntualizó que va a resistir con dignidad y firmeza estos ataques, pues “lo más importante es la congruencia y la conciencia”. Sin duda, al legislador le asiste la razón cuando señala que estas reformas son inconstitucionales pues ninguna norma secundaria puede cambiar el espiritu jurídico de la Guardia Nacional de civil a militar porque en la Carta Magna está claramente establecido. Ya veremos que el tiempo y la Suprema Corte le darán la razón a él y a los opositores. Ya veremos.

EL GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM DE LOS MÁS PREMIADOS

Conforme el tiempo avanza y se acerca la carrera por la presidencia los aspirantes empiezan a promover sus logros de gobierno y la Jefa de Gobierno no es la excepción. Y es que recientemente se dio a conocer que, en cuatro años, la capital del país ha sido distinguida con 37 premios internacionales y nacionales por sus acciones en materia de medio ambiente, cambio climático, innovación, arquitectura de paisaje, cultura, recuperación de espacios públicos y diversidad sexual.

Para darnos una idea, tan sólo basta mencionar que entre 2021 y 2022, Claudia Sheinbaum rompió tres Récords Guinness: La Clase de Box Más Grande del Mundo, con 14 mil 299 participantes en el Zócalo capitalino. La Línea de Transporte Teleférico Urbano más larga del Mundo, con 10.55 kilómetros de longitud del Cablebús Línea 2.

En 2021 a la Ciudad Más Conectada del Mundo con la mayor cantidad de puntos de conexión de WiFi gratuito con 21 mil 500 puntos, y que, actualmente, asciende a más de 26 mil puntos, entre otros reconocimientos. Sin duda, hablando de resultados la funcionaria capitalina tendrá mucho que ofrecer a sus simpatizantes con miras a cristalizar sus aspiraciones presidenciales cuando llegue el momento. No la perderemos de vista.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ASEGURA QUE ALIANZA OPOSITORA EN EL SENADO ESTÁ FIRME

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado se mantiene muy participativo en temas nacionales y consciente de que la unión hace la fuerza asegura que, pese a la suspensión temporal de la alianza del PAN y el PRD con el PRI, en el Senado el Bloque de Contención, incluidos los priístas, se mantiene intacto.

Y es que el legislador sabe que la alianza Va por México es muy importante, tanto en el ámbito lectoral como en el legislativo sobre todo ahora que se alistan para discutir la iniciativa de la diputada priista Yolanda de la Torre para extender cuatro años más la permanencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad. “Nosotros al menos aquí en el Senado de la República estamos sólidos con el bloque de contención, con proyectos y tareas que hemos emprendido y, yo esperaría que las dirigencias nacionales pudieran tener diálogo. Sin duda es preocupante el planteamiento que se ha hecho, pero espero que tenga solución.

Nosotros en el Senado de la República estamos dialogando con el bloque de contención, es como estamos trabajando, aquí no tenemos otro manejo distinto. Aquí estamos trabajando”. No hay duda que si se mantiene esta alianza sí podrán contener esta iniciativa pues recordemos que al ser reforma constitucional se requiere mayoría calificada que Morena y sus aliados no tienen por sí solos. Estaremos atentos.

VÍCTOR FUENTES SOLÍS LLAMA A CONTROLAR EMISIONES POR EXTRACCIÓN DE PIEDRA CALIZA

El senador panista Víctor Fuentes ha estado muy activo en sus labores legislativas y al arranque del periodo ordinario solicitó al presidente del Senado, Alejandro Armenta que inste a la Comisión de Estudios legislativos Segunda que a la brevedad dé tramite a la iniciativa que presentó en 2019 que otorga facultades a la Federación para la extracción de piedra caliza. Y es que el legislador explicó que su propuesta ya fue aprobada por las comisiones dictaminadoras, pero aún no se turna a la Mesa Directiva para que se discuta en el Pleno. Fuentes Solís detalló la importancia de su propuesta al asegurar que se busca proteger al medio ambiente y resarcir los daños a la población que ha generado la emisión de gases por la extracción de esta piedra. Estaremos atentos.

ALFONSO RAMIREZ CUÉLLAR VISITA VERACRUZ Y ASEGURA QUE UNA MUJER COMO PRESIDENTA SERÍA UNA LIBERACIÓN

Ocupado recorriendo el país ha estado el ex diputado Alfonso Ramírez Cuéllar para trabajar en construir la candidatura presidencial de la jefa de Gobierno de la Ciudad Claudia Sheinbaum. Ahora el ex dirigente de Morena realizó una gira en Veracruz con la finalidad de dar a conocer la plataforma política de la jefa de gobierno.

En Coatzacoalcos consideró que sería una “liberación “el que una mujer sea la presidenta de México durante el próximo sexenio. Eso sí, según el exlegislador descartó como actos anticipados de “campaña” las lonas que se han colocado en la región sur con el rostro de Sheinbaum, a dos años de las elecciones del 2024.

“Es una acción espontanea de muchos vecinos no, de muchas personas que ya de manera espontánea, de manera natural están colocando algunas lonas en su casa, no es un plan coordinado ni nada, nosotros lo que estamos haciendo es atendiendo invitaciones”.

RUBÉN ROCHA EN EL TOP 5 DE LOS GOBERNADORES MEJOR EVALUADOS

Muy bien por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya pues a casi un año de gobierno diferentes encuestas lo posicionan en el Top 5 de mandatarios locales mejor evaluados. Para muestra basta mencionar que según México Elige en su medición de septiembre, Rocha Moya mantiene un 69.2 por ciento de aprobación entre sus gobernados, colocándose en el lugar cinco. Mientras que el primer lugar lo obtuvo Mauricio Kuri de Querétaro con un 71.8 por ciento.

En tanto, en la última evaluación realizada por la casa encuestadora Arias Consultores perteneciente al mes de agosto que se aplicó a 23,724 ciudadanos mexicanos con acceso a redes sociales del 26 al 30 de agosto del 2022, el gobernador con mayor aprobación en México es Rubén Rocha Moya con 47.7 por ciento.

No hay duda que el mandatario local está haciendo bien las cosas y así lo percibe la ciudadanía.

HÉCTOR MELESIO CUÉN OJEDA RECOMIENDA NO CONFIARSE Y VACUNARSE CONTRA EL COVID Y REITERA APOYO DEL PAS A ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ

Tuvimos la oportunidad de entrevistar en nuestro espacio radiofónico al líder moral del Partido Sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda quien recomendó a las personas que les toca el refuerzo anticovid que se la apliquen de inmediato pues si bien han bajado los contagios por este virus, éste llegó para quedarse por lo que seguramente cada año se tendrán que aplicar vacunas de este tipo para evitar muertes.

Reconoció que, pese a que hay avances en Sinaloa en la aplicación de los biológicos, aún falta por progresar en el caso de los menores de edad por lo que encomendó a los padres de familia que estén muy pendientes al reinicio de la campaña de vacunación que se anunció en el estado para este martes. En otros temas, ya en materia política, Cuén Ojeda mencionó que la el Partido Sinaloense sigue trabajando todos los días para consolidar su estructura y por lo pronto ya cuentan con más de 2 mil solicitudes de afiliación nuevas. Cuén reitero que el PAS apoya a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación en sus aspiraciones presidenciales, aunque dejó en claro que dependiendo quien sea el candidato de Morena, podrán cambiar su postura pues su partido ha decidido ir en alianza con Morena en las próximas elecciones.

Sin embargo, el político sinaloense reconoció que aún falta mucho para el proceso electoral del 2024 y las elecciones del Estado de México, dijo, serán definitorias por la importancia que tienen.

QUIMICO BENÍTEZ RECIBE PREMIO POR COORDINACIÓN PÚBLICA

A pesar de lo que dicen sus críticos lo cierto es que el presidente municipal de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres, mejor conocido como el Químico Benítez está haciendo muy buena mancuerna con el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y mantiene una relación muy cercana al Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esto sin contar que ha trabajado bien en su municipio, que es, de los más importantes del país. Pues además de que ha generado buenas condiciones para atraer la inversión también destaca en otros rubros y si no lo creen sólo basta recordar que Luis Guillermo Benítez Torres, recibió el premio municipal como ganador en la categoría “Coordinación Pública” por la Asociación de Alcaldes de México, por la evolución de la aplicación MZTOURIST, que comenzó como una herramienta de información turística, y se convirtió en un instrumento para fortalecer la reactivación económica del municipio tras la pandemia. La app fue reconocida por convertirse en herramienta de coordinación entre distintas dependencias y sectores que involucran acciones desde la prevención de contagios del virus SARS-CoV-2 hasta su atención y acciones para la reactivación económica, brindando servicio a turistas y ciudadanía en general. Enhorabuena.

RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL

#CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA!

Dr. J. Hector Muñoz Escobar

Twitter:@ jHectormunoz

Facebook:Hector muñoz

Instagram :jHectormunoz www.hectormunoz.com.mx