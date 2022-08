Apuestan mujeres de Tamazunchale por fútbol para empoderarse

RODRIGO CORONA / EFE

Foto: @iberdrolamex

TAMAZUNCHALE.- Para las mujeres de Tamazunchale jugar al fútbol va más allá de practicar un deporte; es la forma en la cual se empoderan para encarar la vida en su municipio, uno de los seis del céntrico estado mexicano San Luis Potosí con Alerta de Género activada.

“En la calle me siento más confiada porque el fútbol te hace más ruda, que no me deje de nadie. Antes era tímida, callada, no me gustaba participar en actividades y gracias al fútbol me he explayado más”, explicó este sábado a Efe Danna Paola Luna, la capitana del equipo juvenil de las Sultanas de Tamazunchale y jugadora de la selección municipal.

Tamazunchale, parte de la Huasteca Potosina, tiene activada la Alerta de Género desde 2017, después de que un grupo de personas expertas concluyó tras un diagnóstico que es uno de los seis municipios de San Luis Potosí en donde más en riesgo están las mujeres.

La Alerta de Género es un mecanismo que existe en México debido a que el país vive desde hace varios años una crisis de violencia contra las mujeres con más de 10 feminicidios al día y miles de agresiones por razones de género.

Las tres principales opciones que tienen las mujeres para jugar fútbol en Tamazunchale son la Liga Municipal, las Sultanas, que forma parte del único equipo profesional del municipio, los Sultanes de la tercera división masculina, y la más emblemática, la selección local.

“El fútbol en mi vida significa poder, fuerza y libertad. Me ha dado las alas que toda mujer debe tener en todos los aspectos y ámbitos, en lo emocional, en la salud y lo social. Antes de jugar fútbol era más cohibida, me daba más pena mostrarme a las personas”, comentó Julia Nely Santiago, defensa lateral de la selección de Tamazunchale.

Para las mujeres de este municipio es un reto diario poder patear una pelota. A diferencia de los hombres, los únicos que cuentan con un equipo profesional, que pertenece al ayuntamiento.

La selección ha estado sin actividad durante varios años porque son las propias jugadoras las que han tenido que costear los gastos para participar en las competencias.

Mientras que la Liga femenina, que cuenta con nueve equipos, espera ahora popularizarse y contar con más recursos con el apoyo al deporte por parte de la empresa energética Iberdrola México, que firmó a inicios de agosto una alianza con los Sultanes que buscará impulsar el fútbol en la región y, además, incentivar la equidad de género dentro y fuera del campo.

Las Sultanas, con tres categorías que van desde los cuatro a los 21 años, necesitan de mejor equipación que va desde un uniforme que tenga el escudo el equipo.

“En un principio en la selección había personas encargadas en elegir a las jugadoras con la mejor calidad, ahora ya no. Ahora en la selección no hay muchas mujeres interesadas y esto creo que es porque no hay tanto apoyo económico, ellas son las que pagan los viajes, comidas, hospedaje”, dijo Diana Paola Jonguitud, referente del deporte en la región y promotora de fútbol femenino.

Jonguitud, antigua futbolista de la selección, se mostró optimista con la nueva etapa que vivirá el balompié de mujeres de Tamazunchale, que recibirá un apoyo de Iberdrola México al menos los siguientes tres años.

La alianza de Iberdrola México con los Sultanes tiene como principal objetivo respaldar al equipo para que se mantenga en la tercera división y sea a su vez formador de talentos que alejen a los jóvenes de la violencia.

Además, una parte importante del acuerdo propone fomentar la práctica del fútbol entre las mujeres en las escuelas y comunidades de Tamazunchale con clínicas en las que estarán figuras del balompié.

En estos eventos se buscará captar talento para las categorías femeninas de las Sultanas, pony, infantil y juvenil, y apoyar a la Liga Municipal y a la selección, a la cual ya se le empezaron a dar recursos para competir.

“Esta alianza de Iberdrola México con Sultanes ayudará a que más niñas se animen a practicar este deporte porque va a haber apoyo, antes no se animaban porque pensaban que no iban a salir del pueblo, pero esta alianza nos dará más oportunidades”, sentenció Jonguitud.