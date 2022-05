Biden busca formas de impedir que China acceda a datos de EU

WASHINGTON, EU (Reuters) – El Gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha redactado un decreto que otorga al Departamento de Justicia amplios poderes para impedir que rivales extranjeros como China accedan a datos personales de los estadounidenses, según una persona familiarizada con el asunto y extractos vistos por Reuters.

La propuesta, que está siendo revisada por las agencias gubernamentales, también ordenaría al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por su sigla en inglés) que impida que la financiación federal apoye la transferencia de datos de salud de Estados Unidos a adversarios extranjeros.

El borrador refleja un esfuerzo del Gobierno para responder más agresivamente a las amenazas de seguridad nacional supuestamente planteadas por las empresas chinas que adquieren resmas de datos personales de Estados Unidos, después de los intentos fallidos del Gobierno de Donald Trump de prohibir a los estadounidenses el uso de las populares plataformas de medios sociales TikTok y Wechat.

El expresidente Donald Trump trató de prohibir las aplicaciones en 2020 alegando que los datos recogidos por ellas podrían ser entregados a Pekín y utilizados para rastrear a los usuarios y censurar el contenido. China y las aplicaciones han negado cualquier uso indebido de los datos estadounidenses.

Pero los tribunales frenaron la implementación de las prohibiciones y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acabó revocándolas.

Portavoces de la Casa Blanca, el Departamento de Justicia y el Departamento de Comercio no quisieron hacer comentarios. El HHS no respondió a las solicitudes de comentarios.

El documento es un borrador inicial que no incluye las aportaciones de las agencias gubernamentales y puede cambiar, según otra persona familiarizada con el asunto.

Si se aplica, el decreto otorgaría al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, la autoridad para revisar y potencialmente prohibir las transacciones comerciales que implican la venta o el acceso a los datos si suponen un riesgo indebido para la seguridad nacional, dijo una de las personas.

La propuesta también encargaría al Departamento de Salud y Servicios Humanos que comience a redactar una norma “para garantizar que la ayuda federal, como subvenciones y premios, no apoye la transferencia de datos sanitarios o biológicos de personas estadounidenses (…) a entidades que sean propiedad de adversarios extranjeros, estén controladas por ellos o estén sujetas a su jurisdicción o dirección”, según un extracto.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han advertido de los riesgos que suponen las empresas chinas que recopilan datos personales de estadounidenses invirtiendo en empresas locales que manejan información sanitaria sensible.

La empresa china BGI compró la empresa estadounidense de secuenciación genómica Complete Genomics en 2013 y, en 2015, la china WuXi Pharma Tech adquirió la empresa estadounidense NextCODE Health, señaló el Centro Nacional de Contrainteligencia y Seguridad en una hoja informativa de 2021.

El borrador del decreto se conoce en momentos en que autoridades del Gobierno se han visto frustradas por los retrasos del Departamento de Comercio en la presentación de normas e investigaciones de las amenazas bajo poderes similares que le fueron concedidos por Trump en 2019, según tres personas familiarizadas con el proceso.

