Bloquean el libramiento Naciones Unidas en protesta por la falta de agua en sus hogares.

POR EDUARDO VIZCARRA.

CIUDAD VICTORIA TAMAULIPAS,- En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, habitantes de las colonias del poniente de la ciudad bloquearon el libramiento Naciones Unidas en señal de protesta por la falta de agua en sus hogares desde hace varios días.

Benjamin Torres Hernández, presidente del consejo directivo de la unión revolucionaria de gestores del estado, denunció que además de la falta del vital líquido en sus domicilios les llega el recibo de la Comapa como si hubieran consumido el servicio hasta en 200 por ciento más del consumo normal.

“Si estas pagando 200 pesos por mes por el consumo de agua te llega el recibo hasta en 400 o 500 pesos aun cuando hay días que cortan el servicio y es tiempo de que sepa el presidente municipal que no la está haciendo bien su equipo ahí en la Comapa porque aquí es la gente la que sale perjudicada y necesitamos que atienda las peticiones de la gente pues no es posible que no tengan sensibilidad”, precisó el líder social.

Torres Hernández señaló que en días pasados el gerente de la Comapa, Eliseo Garcia les aseguro que ya no les faltaría el agua en sus viviendas.

“Queremos que venga Eliseo que se haga responsable de lo que dijo a la gente que ya no les faltaría el agua y que venga para que nos diga que es lo que está pasando y que asuma su responsabilidad”,señaló.

Dio a conocer que hay colonias como la Tomas Yarrington cuyas familias tienen más de tres semanas que no llega a las tuberas de sus domicilios el vital líquido y que el problema se podría complicar porque no hay suficiente agua en la presa Vicente Guerrero, principal abastecedor de agua de la Capital de Tamaulipas por la falta de lluvias