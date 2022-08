Brasil se medirá a Ghana y Túnez en sus últimos amistosos antes del Mundial

AGENCIA EFE

Foto: @CBF_Futebol

RÍO DE JANEIRO.- La selección brasileña de fútbol, que intentará conquistar en Catar su sexto título mundial, se medirá en septiembre a Ghana y a Túnez en sus últimos amistosos antes del Mundial de Qatar 2022, informaron este viernes fuentes federativas.

Tem alguém ansioso aí? Daqui a 100 dias, o momento tão esperado vai acontecer. De camisa nova, vamos acompanhar a Seleção Brasileira entrar em campo para a estreia na Copa do Mundo 2022, contra a Sérvia, no dia 24/11. Falta pouco para começarmos nosso caminho em busca do Hexa! pic.twitter.com/7L0gcrTwJE

— CBF Futebol (@CBF_Futebol) August 17, 2022