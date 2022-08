Cae la Liga Mx frente a la MLS 2 a1

ANDREA MONTOLIVO / AGENCIA EFE

Foto: @MikelArriolaP

El mexicano Carlos Vela y el peruano Raúl Ruidíaz le dieron este miércoles al equipo All-Star de la MLS un triunfo por 2-1 frente al All-Star de la Liga MX, en el Juego de las Estrellas organizado en Saint Paul (Minnesota, EE.UU.).

That man @RaulRuidiazM from the spot to make it 2-0. 🎯#Sounders // #MLSAllStar Game pres. by @Target pic.twitter.com/dlG9nuCSyN

— Major League Soccer (@MLS) August 11, 2022