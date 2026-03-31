CDMX no está preparada para el Mundial 2026, advierte PAN tras México vs Portugal

Legisladores advirtieron que no existen condiciones adecuadas para recibir a miles de visitantes durante el Mundial 2026

Las fallas en la organización del partido México Portugal evidenciaron que la Ciudad de México no está preparada para recibir a cientos de miles de visitantes que llegarán al país con motivo del Mundial 2026 , aseguraron diputados locales y la dirigencia local del PAN.

LEE ADEMÁS: Revelan plan clave de CDMX y FIFA para el Mundial 2026

El coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de la CDMX, Andrés Atayde, aseguró que es evidente que la Ciudad no se preparó, pero sentenció que es obligación de las autoridades dar seguridad a extranjeros y mexicanos.

La presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez Ureña, indicó que el primer ensayo, que fue la inauguración de Estado Banorte fue un fracaso, pero se puede mejorar con las propuestas que pone en la mesa Acción Nacional. “Fue, sí, un desarrollo mediocre del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal en diferentes ámbitos de lo que estaríamos y merecemos las y los capitalinos”.

Pidió por ello que los capitalinos evalúen el trabajo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, no solamente en esta Ciudad, sino que se evalúe cómo se lleva a cabo rumbo a un gran proyecto que ha sido el Mundial, y si no funciona planteó que los capitalinos se organicen y busquen la revocación de su mandato.

“Ya estuvo bueno de autoridades que no resuelven y que solamente improvisan que ante una crisis de Ciudad solamente hacen un gran anuncio que solamente buscan disfrazar, cifras que buscan bajar a toda velocidad como las caras de nuestras desaparecidas y nuestros desaparecidos”, dijo.

Andrés Atayde subrayó que, a pesar de tratarse de un evento de escala global con implicaciones económicas y turísticas relevantes, la ciudad no cuenta con las condiciones necesarias para recibirlo.

Destacó que el Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para detonar el crecimiento económico, generar empleos y posicionar a la ciudad a nivel internacional; sin embargo, consideró que dicha oportunidad no se ha capitalizado adecuadamente.