Celebra Avril Lavigne 20 años de éxito con estrella en Paseo de la Fama

EFE

Foto: Captura de pantalla YouTube

Los Ángeles (EE.UU.), 31 ago (EFE).- La cantante de pop-punk Avril Lavigne, cuyo primer álbum “Let Go” cumple dos décadas en 2022, fue condecorada con una estrella en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood.

“Es uno de los días más felices de mi vida. Esto es una locura porque aún me acuerdo cuando paseaba por aquí, veía los nombres de estas leyendas y pensaba que el mío nunca estaría”, expresó la artista tras el reconocimiento.

Avril Lavigne’s star is uncovered at the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/TdxY5NOVkU pic.twitter.com/OzDemAn7J2

Lavigne, nacida en Belleville (Canadá) en 1984, comenzó el acto vistiendo un traje negro de cuadros rojos pero acabó enfundándose un suéter negro que utilizaba durante su adolescencia en la que podía leerse “el ‘skateboarding’ no es delito”.

Una prenda que la franco-canadiense aún se ponía justo cuando sacó su primer disco, “Let Go”, cuyo lanzamiento cumple ahora 20 años y que Lavigne quiso recordar

“No puedo creer aún que hayan pasado 20 años y tantas cosas buenas después de ese álbum. Me siento muy agradecida con todos los que valoran y se han identificado en algún momento con mi música”, aseguró.

Avril Lavigne poses with her star next to a photo she took at age 16 on her first trip to the Hollywood Walk of Fame. https://t.co/TdxY5NOVkU pic.twitter.com/wRpvJgL8D9

— Variety (@Variety) August 31, 2022