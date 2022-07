Chaquito Giménez hace ya sus maletas

YA HAY ACUERDO PARA QUE VAYA AL FEYENOORD

El cuadro de los Países Bajos mejora la oferta por el atacante y su partida a Europa es inminente

Todo se encuentra listo para que el delantero de la Máquina Celeste del Cruz Azul, Santiago Giménez, dé el brinco al futbol europeo, con el Feyenoord de la Eredivisie de los Países Bajos.

El equipo del futbol holandés se encuentra muy interesado el delantero mexicano y de acuerdo a los reportes, luego de dos ofrecimientos que hicieron al club cementero, los cuáles fueron rechazados, el Feyenoord lanzó una tercera propuesta que satisfizo al cuadro cruzazulino, por lo que sólo están en los detalles para cerrar el convenio del traspaso.

El representante de Giménez, Matías Bunge, reveló que están en los últimos puntos para concretar la venta del jugador, por lo que el jugador podría volar esta misma semana rumbo a Europa.

“Estamos cerca, pero aún no está completo. Esperamos completarlo en los próximos días. El enfoque de Santiago todavía está completamente en México, pero por supuesto se encuentra muy entusiasmado de que un club como el Feyenoord esté interesado en él”, dijo Bunge al medio neerlandés Voetbalprimeur.

En tanto que el técnico del Feyenoord, Arne Slot simplemento dijo que les falta un delantero para complementar a Danilo. “Estamos buscando un atacante, porque Danilo debe tener competencia. Si se lesiona, no tenemos a nadie más para ese puesto”.

Así que es muy necesario, pero no solo para ese puesto”. Y cuando le preguntaron directamente sobre Santiago Giménez, afirmó: “Aparentemente tienes una línea directa que ya sabes que los clubes están fuera. Que yo sepa, ese aún no es el caso… No hablo de jugadores que aún no tienen contrato con el Feyenoord. Eso solo crea malestar…Ya me estoy echando a reír, me parece tan bonito que los periodistas me quieran sacar algo en un desvío. Como dije, no es apropiado hablar de jugadores que no son nuestros. Nunca hago eso”.

OJALÁ ME VAYA BIEN

Mientras que Santiago Giménez, quien marcó dos goles en el empate del sábado contra el Puebla, no oculta su alegría por emprender el sueño europeo.

“El sueño europeo siempre está intacto hasta que yo no saque un pie de este club, bueno ni afuera voy a dejar de defender este club a muerte; todavía no hay nada seguro por lo tanto estoy aquí, me voy a partir la madre aquí”, dijo Santi Giménez tras el encuentro frente al Puebla..

Aseveró que todavía no sabe si el choque con La Franja fue el último con la camiseta de Cruz Azul.

“Hay posibilidades. La verdad como puede ser el último, como no, aún no es nada seguro. Le tengo un cariño enorme a Cruz Azul y hasta que tenga el último pie afuera es cuando ya se decide todo”.

Santiago Giménez está desde los 10 años con el Cruz Azul y afirma que es un club al que ama. “Me pone muy triste tener que salir, ahora no hay nada concreto, pero para mí es emocionante; no me gusta hablar antes de tiempo, así que primero estoy concentrado aquí y la liga holandesa es una gran liga que espero me vaya bien”, concluyó” el artillero.

Evidentemente Giménez sabe que vive sus últimos días en el futbol mexicano, pero al fin cumple el sueño europeo.