Chivas no puede con los Bravos

Por ímpetu y ganas no quedó, pero entre el VAR, que le anuló un par de goles envueltos en polémica, y la poca puntería frente al arco rival, el Guadalajara terminó por igualar a 0 contra el FC Juárez la tarde de este sábado en el Estadio Akron, en lo que fue su debut en el Torneo de Apertura 2022.

El inicio del partido fue agridulce para nuestro Rebaño, pues al 11’ Alexis Vega escapó a toda velocidad rumbo al arco, dejó con un movimiento de cintura a su marca y chutó con potencia, la bola se estrelló en el larguero y quedó viva en el área chica donde apareció Carlos Cisneros para empujarla de manera accidentada al fondo de las redes, sin embargo el tanto fue anulado por el VAR porque el ‘Charal’ rozó ligeramente el obús al momento de impactarlo. Al 16’ Luis Olivas metió un largo cambio de juego desde terreno propio, el ‘Charal’ la bajó como con la mano y luego metió un centro tendido que el ‘Chelo’ Zaldívar se quedó a nada de conectar.

Cisneros apareció nuevamente al 26’ al enviar un centro a segundo poste que Alexis Vega recentró de cabeza, pero una vez más los centrales evitaron que Zaldívar pudiera rematar la pelota. Ambos equipos buscaron mover el electrónico con cañonazos de larga distancia, pero ni el del ‘Nene’ Beltrán al 26’, ni el de Darwin Machis al 37’ llevaron dirección de portería. Parecía que Chivas se iría al descanso con una más que merecida ventaja en el marcador, pero el VAR le anuló otro tanto, pues el ‘Chelo’ había aprovechado un mal rechace de Talavera para empujarla dentro del arco, aunque estaba en posición adelantada al inicio de la jugada.

En el arranque del complemento la oncena tapatía se lanzó con todo en busca de los 3 puntos. Al 52’ el ‘Nene’ filtró por el centro para dejar con ventaja al ‘Chicote’, pero Talavera achicó correctamente y le ganó la carrera. Al 54’ el recién ingresado Alan Mozo proyectó por el costado derecho al ‘Charal’, quien al llegar a línea de fondo centró a media altura en busca de Alexis que remató de cabeza, pero sin la potencia deseada. En la siguiente jugada Vega se sacudió la marca de 2, con autopase incluido, y luego metió un potente buscapié, aunque no apareció nadie para conectar la esférica.

Al 60’ ‘Chicote’ metió un centro que Hiram prolongó de cabeza dentro del área, pero Talavera aguantó estóico el cabezazo a quemarropa de ‘Tiba’ que apareció sin marca. Cuatro minutos más tarde, Alexis intentó sorprender al ir directo en el cobro de un tiro libre de larga distancia, pero la bola sólo coqueteó con las redes por fuera. Con el correr de los minutos el Guadalajara perdió punch al ataque y la visita cerró los espacios, lo que equilibró las acciones.

ALINEACIONES

Guadalajara: 23 Miguel Jiménez, 24 Carlos Cisneros (31 Paolo Yrizar al 71’), 3 Gilberto Sepúlveda, 21 Hiram Mier, 15 Luis Olivas, 26 Cristian Calderón, 28 Rubén González (6 Pável Pérez al 81’), 20 Fernando Beltrán (AM al 90’+1’), 25 Roberto Alvarado ( 29 Eduardo Torres al 81’), 9 Ángel Zaldívar (AM al 3’) (2 Alan Mozo al 45’ (AM al 83’)) y 10 Alexis Vega. D.T. Ricardo Cadena.

FC Juárez: 1 Alfredo Talavera, 26 Alberto Acosta (17 Alan Medina al 85’), 31 Ventura Alvarado, 3 Alejandro Arribas, 5 Jaime Gómez, 32 Matías García, 29 Jesús Dueñas (21 Francisco Nevarez al 85’), 16 Javier Salas, 28 Carlos Fierro (23 Mauro Lainez al 56’), 11 Darwin Machis (6 Fernando Arce al 67’) y 8 Dario Lezcano (19 Gabriel Fernández al 67’). D.T. Hernán Cristante (AM al 90’+2’).

Árbitro: Ismael Rosario López Peñuelas

(Información de Chivas de Corazón)