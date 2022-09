Clasifica Alcaraz a España a Copa Davis

EFE

Foto: Reuters

El español Carlos Alcaraz dijo tras ganar al surcoreano Soonwoo Kwon y clasificar a España para la Fase Final de a Copa Davis que, aunque ahora necesita olvidarse un poco del tenis y tener unos días de descanso, sus próximos objetivos son continuar siendo el número uno del mundo hasta final de año y ganar la Copa Davis.

“Quiero intentar ser un chico normal en casa que es lo que más me apetece, pero después tengo varios torneos importantes antes de las finales de la Davis y vamos a ir a por todas. El objetivo es la Copa Masters, la final de la Davis e intentar acabar el año como número uno porque, ya que he llegado, mi objetivo es mantenerme las máximos semanas y meses posibles”, afirmó el joven tenista español.

EL PUNTO DECISIVO

Alcaraz se mostró muy feliz de dar el punto decisivo a España para clasificar al equipo para la fase final de Málaga y dijo que “ha sido increíble el público de Valencia, también ha venido mucha gente de Murcia y es espectacular poder jugar en casa. Ha sido un ambiente único”, subrayó el murciano.

Sobre si ha sentido la presión por jugar siendo el número uno, el murciano respondió que no: “A lo mejor ha sido porque he jugado la Davis y no jugaba solo, tenía a mucha gente detrás animándome como el equipo y el público. Veremos a ver en un torneo individual cómo manejaré la presión. Voy a intentar no pensar en ello”.

SEMANA NORMAL

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz dijo que sus primeros días en lo más alto de la clasificación mundial han sido una semana normal para él.

“Vine con un objetivo que era intentar dar lo máximo de mí para el equipo español, dar mi cien por cien. Te da un plus de motivación y confianza el ser número uno y ser campeón del Abierto de Estados Unidos, pero no pensaba en ello. Durante toda la semana he sentido mucha confianza”, dijo el tenista español, que está llamado a ser uno de los grandes del deporte blanco, siempre y cuando se mantenga por el camino de la disciplina.

TODOS, UN SOLO EQUIPO

Carlos Alcaraz señaló en pista tras su victoria ante el surcoreano Soonwoo Kwon por 6-4 y 7-6(1), que dio a España la clasificación para la Fase Final de la Copa Davis , que aunque el logró el punto definitivo, el mérito es de todo el equipo y recordó los tres triunfos logrados por Roberto Bautista esta semana en Valencia.

“Estoy muy contento por la victoria delante de todos vosotros, me encanta jugar en España, es único. Contento de ganar partidos, de clasificarnos para la fase final. Sin los puntos de Rober, sin el apoyo de todo el equipo no hubiera sido posible. He dado yo el punto pero…”, explicó.

LA FINAL, EN MÁLAGA

A finales de noviembre se jugará la Fase Final de la Copa Davis en Málaga, España donde se medirán a Croacia en los cuartos de final.

“Hasta entonces, tengo varios torneos por delante. Tengo el Máster ATP y van a ser dos meses exigentes. Son buenos torneos para preparar la fase final. Tengo ya muchas ganas de volver a jugar en España la Copa Davis”, concluyó.