Colts superan a Bucs en presentación de Brady en pretemporada de NFL

Los Indianapolis Colts superaron este sábado 27-10 a los Tampa Bay Buccaneers, con los que se presentó Tom Brady en la última semana de la pretemporada de la NFL.

El poseedor de siete anillos de Super Bowl lideró la primera ofensiva de los Bucs; sumó 44 yardas, completó seis de ocho envíos y llevó a su ataque a tomar ventaja de tres con un gol de campo.

Brady estuvo ausente 11 días de las prácticas y en los dos primeros juegos de preparación de su escuadra para arreglar asuntos personales; regresó el lunes a los entrenamientos.

