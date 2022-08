Con el INE la contienda democrática no se saldrá de control: Córdova

RITA MAGAÑA

El consejero-presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, afirmó que no hay posibilidades de que la contienda democrática se salga de control, siempre que el INE cuente con el respaldo de la ciudadanía y tenga fortaleza institucional.

Pidió a quienes aspiran a las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México no incurrir en actos anticipados de campaña antes de las precampañas.

Sobre el caso de Delfina Gómez, señaló que es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y su titular José Agustín Ortiz Pinchetti, la que determine si incurrió en algún delito electoral por retener una parte de salarios de trabajadores de Texcoco, Estado de México, para financiar actividades de Morena.

Expuso que para el INE este caso es cosa juzgada, porque se le impuso una sanción administrativa, que ratificó el Tribunal Electoral.

“El INE es la institución del Estado que más confianza genera entre los mexicanos con el orden del 70%, yo sé que esto molesta a algunos, pero esa es la realidad, mientras el INE siga contando con esa confianza, no hay posibilidades que la contienda democrática se salga de control”, afirmó.

Al acudir al Senado para la Presentación de los Resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 realizada por el INE, Córdova reprochó que existan leyes pendientes que son urgentes para una eventual reforma electoral, como la ley sobre la reelección, que tiene 8 ocho años sin discutir en el Congreso.

Mencionó que en el 2021 el INE tuvo que emitir reglas para permitir la reelección de diputados federales, pero se le acusó de meterse en cuestiones del Legislativo, “ojalá de cara al 2024 contemos con las reglas de donde deben venir esas reglas que es el Congreso”.

Reiteró que resulta incuestionable que nuestro sistema electoral es funcional y eficaz para cumplir su propósito democrático fundamental.

Comentó que en los últimos 8 años se ha visto un periodo de alternancia, inédito en la historia del país, donde en 63% de los casos en promedio “estamos frente a cambios de un ganador de una elección a otra, esa es la mejor prueba de que en México son los ciudadanos los que deciden en libertad quien los gobierna y quien los representa”.

Aseveró que para que la gobernabilidad democrática siga garantizando, los actores políticos deben cumplir con las reglas, “a que se juegue conforme con las reglas que les han permitido a todos los actores políticos llegar a los espacios de poder”.

Declaró que no se vale exigir el cumplimiento de las reglas para cuando uno está pensando llegar al poder y desde el poder no cumplir con esas reglas, “eso no es democracia”.