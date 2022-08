Confronta a legisladores debate sobre informe de Ayotzinapa

RITA MAGAÑA

Foto: Laura Lovera / El Sol de México

El informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fue discutido en la Comisión Permanente del Congreso, donde Morena demandó fincar responsabilidades a ex funcionarios del anterior gobierno y el PRI defendió del ex procurador General de la República, Jeśus Murillo Karam,

En tribuna, Emilio Álvarez Icaza, senador del Grupo Plural, afirmó que la presentación del Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, que presentó Alejandro Encinas, demostró por qué una Comisión de la Verdad no debe ser gubernamental.

Indicó que lo que se vio fue a un servidor público del gobierno que, presentó la versión del gobierno, lo que vimos en esencia es el montaje de una construcción de una nueva verdad oficial.

Emilio Álvarez preguntó al diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña si creía es verosímil que el comandante de la Zona Naval, hoy secretario de Marina con la participación de efectivos marinos con Tomás Zerón no se hubiera enterado o que un militar infiltrado, el general secretario no se hubiera enterado.

“Con base en esas respuestas me gustaría que me dijera ¿Porqué no han sido señalados por la Fiscalía para por lo menos llamados a denunciar, presunción de inocencia? ¿Pero, por lo menos llamados a ser investigados?”, le expresó a Fernández Noroña.

El petista respondió que al ex presidente Peña Nieto; al exsecretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, incluso al actual secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda, se les debe fincar cargos penales por la desaparición de los normalistas.

En su oportunidad, la senadora priísta, Claudia Ruiz Massieu, rechazó la narrativa del gobierno de que el caso Ayotzinapa es un crimen de Estado y confió en que la detención de Jesús Murillo, así como de otras personas señaladas como presuntos responsables, obedezca estrictamente a la búsqueda de la verdad y no a un interés político y a un ánimo de revanchismo.

“Rechazamos la narrativa de crimen de Estado, es la construcción falaz de una imputación, de una inducción al imaginario colectivo, hay que distinguir entre los hechos: un grupo de jóvenes que fue privado de su libertad y eventualmente de su vida por grupos de delincuencia organizada de otra circunstancia”, expresó.

Reiteró el respaldo de su bancada a Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República por las acusaciones de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.

El diputado del PRI, José Yunes Zorrilla, afirmó que este tema es tan vil que puede utilizarse políticamente, para tratar de cambiar versiones, posicionar y legitimar a un gobierno.