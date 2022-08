Conmemoran Día del peatón este miércoles

AIDA RAMÍREZ

Foto: Cuartoscuro

El 17 de agosto de 1897, la joven londinense Bridget Driscoll fue embestida por un vehículo automotor causándole la muerte.

Ese incidente se registró como el primero en su tipo en el planeta y décadas después, la Organización Mundial de la Salud eligió esta fecha para conmemorar el Día Mundial del Peatón.

En el mundo cada 23 segundos fallece una persona por un accidente de tránsito; cada año se pierden aproximadamente 1,3 millones de vidas por incidentes de esta naturaleza, señala la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y agrega que, entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, y muchos de ellos provocan una discapacidad; “son la principal causa de mortalidad entre los niños y jóvenes de 5 a 29 años de edad”.

En un documento, la dependencia señala que, conforme a la Pirámide de Movilidad, peatonas y peatones ocupan la cúspide como personas usuarias de la vía pública, al ser el grupo más vulnerable durante su traslado, y junto a las personas ciclistas representan el 26 por ciento de muertes registradas en el mundo tratándose de accidentes viales.

En nuestro país, tan sólo en la Zona Metropolitana del Valle de México, a diario se llevan a cabo más de cinco millones de viajes exclusivamente caminando, de acuerdo con la Encuesta Origen-Destino 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y fallecen alrededor de 44 personas al día.

Existen reglamentos tanto para quienes transitan a pie como para personas que conducen vehículos automotores, y las primeras deben ceder el paso a vehículos de emergencia cuando circulen con las señales luminosas y audibles en funcionamiento; obedecer los señalamientos viales.

También, antes de cruzar una vía, voltear a ambos lados de la calle; cruzar por las esquinas o cruces peatonales en las vías primarías y vías secundarias; utilizar los pasos peatonales a desnivel ubicados en vías de acceso controlado, entre otras disposiciones.

Mientras que las y los conductores deben dar la preferencia de paso en las intersecciones controladas por semáforos, cuando la luz verde les otorgue el paso a peatones; cuando los vehículos vayan a dar vuelta para incorporarse a otra vía y haya personas cruzando ésta; dar preferencia de paso en las intersecciones que no cuenten con semáforos, cuando haya gente esperando pasar, quienes conducen deberán parar y cederles el paso.

Asimismo, darles prioridad de uso del arroyo vehicular cuando no existan aceras en la vía; cuando las aceras estén impedidas para el libre tránsito peatonal por consecuencia de obras o eventos que interfieran de forma temporal la circulación o cuando el flujo de peatones supere la capacidad de la acera; transiten en comitivas organizadas, procesiones o filas escolares, debiendo circular en el sentido de la vía.

La SICT destaca que, al asumir su papel, un peatón debe tener siempre sus sentidos atentos al entorno que lo rodea, sólo así evitará sufrir algún accidente; la convivencia entre vehículos y peatones a veces es difícil y en determinadas ocasiones, la conducta de las personas caminantes es causa de accidentes viales.

En cuanto a la seguridad, la dependencia federal afirma que las y los peatones presentan un problema mayor en temas de salud pública.

Las fatalidades de peatones se encuentran entre las tres primeras causas de muerte a nivel mundial, entre las edades de 5 a 44 años. Es también un problema de justicia social. “Las personas con un nivel socioeconómico bajo tienen más probabilidad de estar involucrados en un hecho de tránsito que sus homólogos con mayor posición económica”, dijo en 2013 la OMS.

El organismo internacional reitera que la seguridad peatonal se trata de un elemento multifactorial, por tanto es necesaria la implementación de un enfoque basado en sistemas: una estrategia holística e integrada que unifique a los actores de las áreas de salud, transporte, desarrollo urbano y el sector político.

Es de suma importancia recordar que por seguridad, las personas no deben cruzar a pie por la autopista ni por las plazas de cobro.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes subraya el objetivo de conmemorar esta fecha es concientizar a la población y garantizar un tránsito más seguro de peatones en cualquier lugar del mundo.

En tanto, la sociedad civil sostiene que los motociclistas, ciclistas y peatones son quienes más fallecen por esos hechos viales, representan el 65 por ciento de los 16 mil decesos anuales por ese motivo, y que a menos un millón 600 mil personas han quedado con alguna discapacidad por accidentes de tránsito en los últimos seis años.

Al respecto, El Poder del Consumidor, Refleacciona con Responsabilidad, la Coalición Movilidad Segura, En Primera Persona y Bicitekas, destacaron la inseguridad y alto riesgo en el que se movilizan peatones, ciclistas, motociclistas y personas con alguna discapacidad.

Pero al mismo tiempo, demandaron la aplicación de reglamentos, leyes y el retorno de la foto multas para automovilistas, motociclistas y ciclistas ante los constantes accidentes que se observan en las calles y avenidas de la capital del país, pues acusaron que desde su desaparición, han aumentado los accidentes viales.

En ese sentido, se señaló que en el primer trimestre de este año, el C5 reportó 19 mil incidentes viales en la Ciudad de México, lo que representa un 37 por ciento más que el año pasado y un 8 por ciento más que en el año 2020, dijeron.

“Sin las foto multas, como ya no afecta al bolsillo de los infractores, se pasan altos, no respetan la velocidad, lo cual es una violación al Reglamento de Tránsito ahora que solo tiene una consecuencia, una jornada de trabajo comunitario o acreditar un curso en línea. O si traen placas foráneas no hay manera que los multen”, señalaron.