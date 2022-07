Critica senador Sanders a Biden por viaje a Arabia Saudí

Washington, EU (EFE).- El senador demócrata Bernie Sanders criticó este domingo al presidente estadounidense, Joe Biden, por viajar a Arabia Saudí y reunirse con el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, al que Estados Unidos acusa del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018.

“El líder de ese país está involucrado en el asesinato de un periodista del The Washington Post. No creo que ese Gobierno deba ser premiado con la visita del presidente de Estados Unidos”, dijo Sanders en una entrevista con la cadena ABC.

El senador, del ala más progresista de los demócratas, opinó además que la forma de resolver la crisis petrolera no es viajando a Arabia Saudí, sino presionando a las gasolineras.

“Tenemos que decirles a las compañías petroleras que dejen de estafar al pueblo estadounidense. Si no lo hacen, les impondremos impuestos sobre sus ganancias extraordinarias”, dijo.

Sanders, quien se enfrentó a Biden por la candidatura demócrata de las presidenciales de 2020, afirmó que si fuera presidente no mantendría una relación cercana con Arabia Saudí, porque su Gobierno “aplasta la democracia, trata a las mujeres como ciudadanas de tercera clase y asesina y encarcela a los opositores”.

“Si creemos en los derechos humanos y la democracia, no debemos mantener una relación cercana con una dictadura como esta”, reivindicó.

Biden regresó este domingo a Washington tras una gira por Oriente Medio que lo llevó a Israel y a Arabia Saudí, donde se reunió con Bin Salmán, a quien durante la campaña de 2020 prometió tratar como un “paria” por el asesinato de Khashoggi.

El mandatario mencionó el asesinato del periodista durante su encuentro con Bin Salmán e intentó dejar claro que Estados Unidos siempre abogará por los derechos humanos, aunque a veces tenga que defender también otros de sus intereses, como los petroleros.