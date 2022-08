Debe Morena pedir disculpas por cochinero: Monreal

RITA MAGAÑA

Foto: @RicardoMonrealA

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, declaró que la dirigencia de su partido, que encabeza Mario Delgado, está obligada a ofrecer una disculpa a fundadores y militantes que se inscribieron para ser consejeros nacionales y estatales por el “cochinero” que resultó esa elección.

“Creo que es necesaria esa disculpa y creo que es necesaria una reflexión ahora sobre el futuro de Morena. No conviene enterrar simplemente el episodio e intentar que todo se borre con el trayecto de las horas”, expresó.

Entrevistado al término del Homenaje Luctuoso a René Juárez Cisneros, en la vieja casona de Xicoténcatl, Ricardo Monreal reiteró que hay que hacer una reflexión de este hecho, que es más profundo de lo que algunos piensan.

Afirmó que hay molestia de fundadores y militantes del partido y “para mi no hay molestia, hay tristeza, porque nosotros no luchamos para eso, porque nosotros fuimos víctimas de prácticas que combatimos y no podemos admitir que se trasladen a Morena”.

El coordinador de Morena anunció que a la plenaria del grupo parlamentario se invitarán a dos “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador, a los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

También, agregó, a Rocío Nahle, secretaría de Energía; a Tatiana Clouthier, secretaria de Economía, para revisar el tema de las consultas solicitadas por Estados Unidos y Canadá en el marco del T-MEC para revisar la política energética mexicana.

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), será otro invitado.

Mencionó que es probable que esté en la plenaria Jorge Arganis Díaz-Leal, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para que explique la situación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En otro tema, Ricardo Monreal anunció que la elección del nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado se hará el 31 de agosto próximo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) informó que tiene diálogos individuales con cada uno de los senadores de cada uno de los grupos parlamentarios y con los legisladores de Morena, para que la elección del presidente de la Cámara de Senadores transcurra sin contratiempos.

Recordó que solamente son dos los aspirantes por Morena que compiten para suceder a Olga Sánchez Cordero, como presidenta de la Cámara Alta, los senadores Alejandro Armenta Mier, de Puebla y José Narro Céspedes, de Zacatecas.