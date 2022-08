Deben zurdos adaptarse a un mundo de diestros: UNAM

PATRICIA RAMÍREZ

Foto: UNAM

Estigmatizados por siglos y viviendo en un mundo de diestros, los zurdos se adaptan más fácilmente a utilizar ambas manos, lo que les permite adaptarse al mundo que les rodea, aseguró la doctora Irma Yolanda del Río Portilla, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Zurdera, que se celebra el 13 de agosto, la especialistas explicó que en México y en el mundo se calcula que entre ocho y 13 por ciento de la población es zurda, condición que se registra más en hombres que en mujeres.

En contraste con los diestros, son un grupo mixto de cuya neuropsicología y funcionamiento cerebral se conoce poco y aunque esta condición no es una desventaja en sí, al ser una minoría tienen que adaptarse a un entorno que no está hecho para ellos.

Se considera que en ocasiones las personas zurdas son objeto de burlas, prejuicios, incomprensión y maltrato corrector. Sin embargo, esa condición tiene algunas ventajas como mayor rapidez con precisión (desatornillar) mejores reflejos o menos secuelas en casos de accidentes cerebrovasculares.

Aclaró que la zurdera es una cuestión de genética, pues no existe un patrón específico que evidencie por qué las personas tienen esta condición o habilidad, aunque se ha observado que hay un gen recesivo (LRRMT1 y el PCSK6) que después se manifiesta como dominante, y a la hora de combinarse se expresa en esa predominancia.

La experta del Laboratorio de Sueño de la FP comenta que a finales del siglo XX todavía se les amarraba la mano a algunos niños zurdos para que desarrollaran principalmente la escritura con la extremidad derecha. Ese hecho pudo ocasionar algunos trastornos como tartamudez. También se pensó que la lateralidad izquierda ocurría por alguna lesión en región cerebral al nacer, por el uso de fórceps; actualmente se conoce que no se debe a ello.

De acuerdo con algunos estudios, tienen ventajas en deportes como fútbol, baloncesto, tenis de mesa y béisbol, entre otros, quizá porque los diestros no están acostumbrados a enfrentarlos, pero también porque tienen más desarrollo en el rubro conductual. A nivel electroencefalográfico, acota, se han encontrado algunos cambios, por ejemplo que su cerebro es menos especializado que el de los diestros.

Cuando un atleta golpea más con la mano izquierda o tiene mejor patada con el pie izquierdo, descontrola a los diestros, pues estos tienen mayor fuerza o certeza con el lado contrario. El zurdo puede cambiar su defensa o posición con mayor facilidad.

Las personas que usan la mano izquierda para escribir o manipular instrumentos, utilizan el hemisferio cerebral derecho en vez del izquierdo, como lo hacen los diestros. En el orbe, por lo general, los implementos están diseñados para estos, lo que representa un obstáculo para los zurdos quienes han tenido que adaptarse para utilizarlos. “En realidad, la vida está hecha para diestros, los siniestros (sinónimo de zurdo) deben desarrollar la habilidad de utilizar también la mano derecha, adaptarse al mundo de diestros, lo que les resulta más fácil”.

Ejemplifica que cuando por alguna circunstancia una persona diestra llega a fracturarse la mano derecha, podría verse obligada a desarrollar el uso de la extremidad izquierda, algo que les cuesta trabajo. Mientras que los zurdos podrían adaptarse a utilizar ambas manos con mayor facilidad.

Del Río Portilla indica que como parte de los estudios realizados en laboratorio, Lateralidad cerebral y diferencias sexuales, “hemos analizado una pequeña parte de esa habilidad para determinar si los zurdos son más inteligentes o si tienen mayores habilidades para algunos deportes o para ensartar una aguja y lanzar un objeto”.

Se ha descrito que en el hemisferio derecho se desarrolla más la habilidad espacial (percibir la realidad apreciando tamaños, direcciones y relaciones espaciales), mientras que en el hemisferio izquierdo el lenguaje, manifiesta.

En la presentación de estímulos visoespaciales (grupo de funciones cognitivas que nos permiten analizar, comprender y manejar el espacio en el que vivimos) “observamos la actividad eléctrica cerebral de las personas que realizaban más de 80 por ciento de sus actividades con su mano dominante (derecha o izquierda), tanto hombres como mujeres.

En cuanto a la participación de regiones cerebrales o conexiones cerebrales, “hemos observado que en el caso de los zurdos participan más regiones cerebrales y los diestros tienen más especificidad cerebral, es decir, estos últimos tienen una región cerebral más especializada, y los zurdos utilizan una región cerebral mayor”.

De acuerdo con estudios históricos, en la época de la Inquisición eran presa favorita de los inquisidores porque consideraban que tenían antecedentes de brujos o demoníacos; varios fueron quemados durante la Edad Media. A lo largo del tiempo han sido considerados inferiores. La Iglesia católica los declaró sirvientes del demonio durante generaciones; aquellos que asistían a las escuelas católicas eran obligados a ser diestros.

Del Río Portilla señala que hoy la situación de estigmatización social ha cambiado. Sin embargo, persiste la rectificación hacia esta población. Ante ello, se requiere cierta guía y apoyo a nivel educativo y familiar para que padres de familia y docentes contribuyan a que los niños con esta habilidad se manejen con el lado izquierdo de su cuerpo de manera natural, diciéndoles: “utiliza el lápiz con la mano que prefieras (que lo tomen con la pinza en forma adecuada, apoyándose en el dedo medio), paso seguido ayudar a colocar el cuaderno a 45 grados para escribir, con ello habrá mayor atención al menor y se fomenta su inclusión, por ejemplo”.

Diversas personalidades relevantes en el mundo de la cultura, el deporte, la ciencia y el arte son o fueron zurdas, entre ellos los científicos Leonardo da Vinci, Marie Curie, Isaac Newton, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Charles Duke, Jim Lovell y Edgar Mitchell; artistas como Miguel Ángel, Rubens, Maurits Cornelis Escher, Van Gogh.

En el ámbito de la música: Jimi Hendrix, Paul McCartney, David Bowie, Kurt Cobain, Sting, Ringo Starr y Bob Dylan. En tanto que en el terreno del deporte sobresalen, entre otros, John McEnroe, Rafael Nadal, Lionel Messi, LeBron Raymone James, y el beisbolista mexicano Fernando “El toro” Valenzuela.

Esta efeméride es una jornada mundial promovida por Internacional de Zurdos (Lefthanders International). Se conmemora el 13 de agosto de cada año, desde 1976, y busca dar a conocer y ayudar a reducir las dificultades que encuentran las personas con esta habilidad en una sociedad predominantemente diestra, como tener que usar herramientas pensadas para diestros y diversas situaciones de discriminación, incluso acoso.

