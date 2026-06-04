Mundial 2026: Obras prometidas por la 4T ¿Cuáles no se han concluido?

Rumbo al Mundial 2026, el Movimiento de Regeneración Nacional prometió que la Ciudad de México tendría una renovación en distintos sectores: Desde el transporte público, que día con día pareciera ir en decadencia, hasta vialidades como avenidas o la construcción de andadores y ciclovías para mejorar la movilidad de ciudadanos y turistas.

Sin embargo, a 7 días de la Ceremonia de inauguración del Mundial 2026 todavía prevalecen diversas obras inconclusas en diversos puntos clave de la Ciudad de México. Según la jefa de gobierno, Clara Brugada, las modificaciones estarán listas antes del 11 de junio, pero a muchos transeúntes les quedan dudas de ello.

La apuesta del gobierno capitalino incluía mejoras en transporte público, vialidades, accesos al estadio, espacios peatonales y rutas alternativas para conectar las zonas turísticas más emblemáticas de la CDMX, especialmente las más cercanas con el Estadio Banorte, mejor conocido como el Estadio Azteca.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez

Luego de una inversión de 6 mil 500 millones de pesos, poco más de la mitad del presupuesto que se le destinaría en un principio (10 mil millones de pesos), el AICM no está libre de intervenciones.

Especialmente en las zonas de pasajeros de las puertas 8 y 10 en la terminal 1, donde algunas escaleras continúan sin funcionar.

AICM.

Esta semana, se cayó un plafón del techo instalado en un puente peatonal ubicado en la Terminal 1 del AICM. Foto: Cuartoscuro

A pesar de que la primera fase ya fue entregada, esta semana, se cayó un plafón del techo instalado en un puente peatonal ubicado en la Terminal 1 del AICM. Además, quedan pendientes algunas fases dentro de la remodelación, entre lo que destaca: Sustitución y mejora del alumbrado interior y exterior, mantenimiento de azoteas.

Metro y Tren Ligero

Si a las instalaciones del Metro les urge mantenimiento, la que está más que atorada es la Línea 2, pues todavía presenta más de 6 estaciones cerradas completamente, y algunas en reparación. Aparentemente y según autoridades de el Metro, las obras concluirán el 7 de junio.

Pese a esto, también se habían prometido reparaciones a la línea 3 del Metro y por ahora lo único que se sabe es que las modificaciones están previstas para dar inicio el 30 de junio, ¡en pleno Mundial 2026!

Además, el Tren Ligero, que forma parte esencial para la ruta al estadio, tampoco está al 100, ya que aunque había sido entregado, presentó suspensión de servicio, debido a una ruptura de un cable entre las estaciones Registro Federal y Textitlán.

TREN LIGERO.

Presentó suspensión de servicio, debido a una ruptura de un cable entre las estaciones Registro Federal y Textitlán. Foto: Cuartoscuro

Línea 0 y Línea 14 del Trolebús

También conocida como la Ruta de los Animales Silvestres de los Pedregales, estas rutas de transporte eléctrico sólo nos han emocionado, pero la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada, todavía no las inaugura. Estas rutas prometen conectar, tanto Chapultepec con Ciudad Universitaria, como C.U con el Estadio Azteca.

Parque elevado de Tlalpan

La también llamada Calzada Flotante, fue presentado como uno de los proyectos más emblemáticos para mejorar la movilidad peatonal. La promesa era entregarlo a finales del mes de mayo y aunque su fecha de inauguración fue pospuesta para los primeros días de junio, na'más no se ve claro.

La obra buscaba conectar la zona de San Antonio Abad con Clazada de Tlalpan y unir puntos cercanos a estaciones como Pino Suárez o Chabacano. Sin embargo, dado el cierre total de estas estaciones, la zona es una de las que más caos presenta hasta ahora por las largas filas de usuarios esperando la oportunidad de abordar las unidades de RTP.

De hecho justo en esa zona, el bajopuente de Xola y Calzada de Tlalpan fue afectado por las lluvias de la noche de este 3 de junio, donde se registraron inundaciones debido a la falta de mantenimiento del drenaje.