Sheinbaum y Clara Brugada gritan gol en primer partido de la Selección Nacional

La presidenta de la república, Claudia Sheinbaum se dio cita en el Deportivo Los Galeana en la alcaldía Gustavo A. Madero para ver tanto la ceremonia de inauguración como el primer partido de México en la Copa del Mundo 2026.

La mandataria de nuestro país, estuvo acompañada del alcalde delegacional Janecarlo Lozano y la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, quien inicialmente había confirmado que vería el partido desde el FIFA Fan Fest del Zócalo, pero sorprendió con una nueva ubicación.

Esta tarde, la emoción que inundó a miles de mexicanos en el partido, no dejó inexpresiva a ninguna de las mandatarias, quienes al igual que los presentes gritaron, brincaron de sus sillas y se abrazaron ante los goles de la Selección Mexicana.

¡Emoción capitalina!

A través de sus redes sociales, la jefa de gobierno capitalino compartió imágenes y video de todos los momentos de celebración al lado de la presidenta de la república. Juntas, ondearon banderas, cargaron niños y hasta posaron para las fotos para el recuerdo del la actuación histórica que tuvo la selección nacional.

¡Gooooool de México! ??

Que se sienta la emoción en cada rincón de la ciudad. pic.twitter.com/AX7JNDyPuK — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) June 11, 2026

La propia mandataria, quien mantuvo en secreto la ubicación desde donde presenciaría la ceremonia de inauguración y el debut de México en el Mundial 2026, subió a su red social X, un video donde se le puede ver al interior de Deportivo Los Galeana.

Deportivo Los Galeana es una de las 18 sedes en Ciudad de México, a donde los capitalinos pueden acudir a ver los partidos de la Selección, frente a las restricciones de la FIFA por las transmisiones del evento deportivo en bares y restaurantes.

Las mandatarias, decidieron dar la sorpresa de llegar al deportivo en la alcaldía Gustavo A. Madero para presenciar la actuación de la Selección Nacional de México en el marco de la inauguración del Mundial 2026 en la capital del país.