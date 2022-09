Destacan Ferrari y Mercedes en la casa de Verstappen

EFE

Foto: Reuters

Después de las abismales diferencias entre Red Bull con el resto de equipos en las últimas pruebas del Mundial de Fórmula Uno, con tres victorias seguidas del neerlandés Max Verstappen, la dos más recientes con espectaculares remontadas, el primer día del Gran Premio de los Países Bajos no fue el deseado por el vigente campeón y líder de la categoría reina del automovilismo, algo que aprovecharon Mercedes y Ferrari para mostrarse.

FP2 REPORT: Leclerc leads a Ferrari 1-2 in second practice at Zandvoort 🇳🇱#DutchGP #F1 https://t.co/6XSuS0izYT

— Formula 1 (@F1) September 2, 2022