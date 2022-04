DeVante Parker, contratación de Patriotas

Efe | Foto Archivo

Los Patriotas de New England de la NFL, del entrenador Bill Belichick, reforzaron este sábado su ofensiva con la contratación del receptor DeVante Parker, ex de los Miami Dolphins.

A cambio del jugador, Miami, que recién contrató al estelar Tyreek Hill, recibirá de los Pats una selección de quinta ronda del Draft de este año y una de tercera del 2023.

El receptor de 29 años llegó a la NFL como una selección de primera ronda en el Draft de 2015 para los Dolphins. Su mejor año con Miami fue en 2019; obtuvo 1.202 yardas en 72 recepciones y nueve anotaciones.

En 2020 bajó hasta las 793 yardas y 63 recepciones y en 2021 se perdió la temporada por una lesión en el tendón de la corva.

La ofensiva del equipo de Belichick, el “coach” con más victorias en Super Bowls con seis, tiene en los controles al novato de 23 años Mac Jones, a quien buscan dotar de una gama de receptores que les permita ser un equipo contendiente al campeonato de la NFL.

Además de Parker, Jones contará con las seguras manos de Jakobi Meyers, de 25 años, quien la campaña pasada fue líder en los Patriots en yardas por recepción con 866, aunque sólo logró dos anotaciones.

Complementan el grupo de receptores el experimentado Ty Montgomery de 29 años; Kendrick Bourne, de 26; Nelson Agholor, 28; y el novato de 24 años, N’Keal Harry.

En otros movimientos relevantes de la agencia libre de la NFL de este sábado los Houston Texans amarraron al corredor de 26 años Marlon Mack, ex de los Indianapolis Colts con los que rompió la barrera de las 1.000 yardas en 2019, pero una rotura del tendón de Aquiles en 2020 le impidió repetir esos números.

Desde su arribo a la NFL en 2017, Mack ha corrido para 2.484 yardas y tiene 20 anotaciones. También suma 57 recepciones para 448 yardas y dos TD.

En New Orleans, el liniero defensivo Jalaeel Johnson, de 27 años, dejó a los Houston Texans para firmar para la campaña 2022 con los Saints. Johnson fue reclutado por Minnesota en 2017; la temporada pasada tuvo poca actividad y totalizó apenas 23 tacleadas.

Los Saints además extendieron por un año el congtrato del defensivo profundo de 28 años, Lamar Williams.

También este sábado el veterano corredor Giovani Bernard de 30 años renovó para jugar una temporada más al lado de Tom Brady en los Tampa Bay Buccaneers.