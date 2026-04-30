El Comité Ejecutivo Nacional de Morena advirtió que es preocupante solicitar una extradición sin pruebas, pues vulnera el debido proceso y el Estado de derecho

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena (CEN), que todavía preside Luisa María Alcalde, respaldó la actuación del gobierno mexicano en torno a la solicitud de Estados Unidos para procesar al gobernador Rubén Rocha Moya y otras nueve personas y advirtió que se tienen que respetar los tratados internacionales.

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“Como lo ha informado la Secretaría de Relaciones Exteriores y conforme a la Ley de Extradición Internacional y los tratados bilaterales vigentes, dichas solicitudes deben seguir un proceso claro: serán analizadas por la Fiscalía General de la República, única instancia facultada para determinar si existen elementos jurídicos suficientes para proceder”, señaló.

Asimismo, advirtió que resulta preocupante que se solicite una extradición sin ningún elemento de prueba, lo cual vulnera principios básicos del debido proceso y del Estado de derecho que prevalece en nuestra nación.

Además, la forma en la cual se comunicó por parte de la embajada viola la confidencialidad establecida en los tratados internacionales, afectando la confianza que debe regir la cooperación entre ambos países.

“Morena refrenda su confianza en la actuación de la Fiscalía General de la República , sabiendo que cualquier decisión se tomará con responsabilidad, conforme a derecho y en defensa de nuestra soberanía“, concluyó.