Distorsionan propuesta de paz tras críticas de Ucrania: AMLO

EFE

Foto: Cuartoscuro

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, argumentó este lunes que los “sectarios distorsionan” su propuesta de paz tras las críticas que recibió de Myjailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien lo acusó de elaborar “un plan ruso”.

“No se conoce bien la propuesta, ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más, y quienes vieron pero son sectarios o están a favor de una de las partes lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta, que es buscar la paz, y me pusieron del lado de Rusia“, declaró en su rueda de prensa diaria.

El presidente defendió la propuesta que esta semana presentará el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde propondrá un comité de diálogo en la ONU que promueva el cese de la guerra en Ucrania, así como una tregua global de 5 años.

Pero el asesor principal del presidente Zelenski señaló el sábado que su propuesta es en realidad “un plan ruso” al cuestionar si su idea es “mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva”.

El mandatario mexicano, quien antes ha levantado críticas por oponerse a las sanciones contra Rusia, contestó este lunes que “no se conoce bien la propuesta”.

“Inventan o les dan mal la información de las agencias y reproducen cosas que no son ciertas, porque no crean ustedes que los que se ocupan del espionaje son infalibles, muchas veces no es inteligencia, es espionaje y malo, entonces inventan”, aseveró sobre la información que llega a otros gobiernos.

El presidente recordó que está en contra de la invasión de Rusia porque a México lo han invadido España, Francia y Estados Unidos.

Pero también cuestionó la incapacidad de las potencias y del secretario general de la ONU, António Guterres, de evitar la guerra en Ucrania.

“No se hizo lo suficiente y al mismo tiempo que se le impide a Ucrania el ingreso a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), se opta por mandarles armas y por tomar medidas en contra de Rusia que volvieron todavía más irracional la guerra porque es el sufrimiento de la gente”, indicó.

El mandatario, quien rememoró que en la campaña presidencial de 2018 lo acusaron de recibir dinero del Kremlin, confió en que su propuesta prospere en la ONU porque “conviene a todos”.

Expuso que el canciller Ebrard y el representante de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, gestionan con otros países la creación del comité de paz, que él propone que integren el papa Francisco, el secretario Guterres, y el primer ministro de India, Narendra Modi.

“Hay que esperarnos, pero se tiene que insistir, suceda lo que suceda, no es en vano luchar por la paz y por la justicia, todos tenemos que hacer algo”, dijo.