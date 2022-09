Domina Ferrari primeras libres del Gran Premio de Italia

EFE

Foto: Reuters

Ferrari inició el fin de semana en Monza, donde se celebra el Gran Premio de italia de Fórmula 1, con un doblete en los primeros entrenamientos libres, con el monegasco Charles Leclerc al frente (1:22.410) y el español Carlos Sainz segundo a 77 milésimas de segundo.

La escudería italiana, que festeja en casa su 75 aniversario con cambió de decorado en su monoplaza y la incorporación de color amarillo, no pudo comenzar mejor delante de los tifosi, aunque Sainz tuvo una salida de pista en los últimos instantes.

Los primeros libres del fin de semana fueron precedidos por un minuto de silencio en memoria de la reina Isabel II en el pit lane del circuito de Monza.

El neerlandés Nyck de Vries, campeón de la Fórmula E en la temporada 2020/21, pilotó el Aston Martín del alemán Sebastian Vettel en el que fue su tercer ensayo este curso, todos con coches diferentes, después de los que tuvo en España con Williams y en Francia con Mercedes. Tenía ganas y comenzó liderando la tabla, aunque por poco tiempo.

No fue el único cambio de asiento en la práctica libre, ya que el italiano Antonio Giovinazzi ensayó con el Haas de Mick Schumacher.

Los pilotos emplearon la primera parte de la sesión para configurar sus monoplazas y la segunda, para probar el rendimiento a una vuelta y en carrera.

De los 5.790 metros, la mayor parte (4.500) son en recta y ahí tuvo algunos problemas, de inicio, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez con el DRS, aunque marcó un primer tiempo de referencia: 1:25.026, que lideró unos instantes (acabó decimocuarto).

Leclerc sufrió el sobreviraje en la entrada de curva y el español Fernando Alonso firmó, provisionalmente, el mejor crono (1:24.635), que pulió Verstappen (1:22.853).

Con Leclerc al frente (1:22.410), el neerlandés y el británico Lando Norris (McLaren) tuvieron su pique en la pista, donde el líder del Mundial se vio frenado cuando intentaba su vuelta rápida y clamó por radio por la maniobra con un “increíble”.

El vigente campeón tuvo que conformarse con un quinto puesto (1:22.840) y entre los Ferrari y él estuvieron los Mercedes de los británicos George Russell. (1:22:689) y Lewis Hamilton (1:22,831).

El español Fernando Alonso fue séptimo, justo por detrás de su compañero de equipo, el francés Esteban Ocon.

La actividad en pista se retomará a las 17:00 horas (CEST) con la celebración de los segundos entrenamientos libres.

Watch all the key moments from our opening practice session#ItalianGP #F1

— Formula 1 (@F1) September 9, 2022