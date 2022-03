Dos años de la primera muerte por C-19

Hoy se cumplen dos años de la primera muerte por Covid-19 en México.

Y la cifra oficial, incluido el exceso de mortalidad, ronda los 600 mil muertos hasta ahora.

Cuando en Asia, en China, están confinados casi 40 millones de ciudadanos en Shenzhen, aquí, en un afán por olvidar por decreto la epidemia, ya hasta pretenden eliminar el uso de cubrebocas.

Sí, ese que Andrés Manuel López Obrador y Hugo López-Gatell Ramírez no se atrevieron jamás a recomendar.

-La ola comenzó allá y llegó cuatro meses después por acá. ¿No sería mejor promover el uso de cubrebocas en lugar de pretender eliminarlo y producir más contagios?, se escuchó en radiopasillo.

El golpe en la Cuauhtémoc

Sandra Cuevas difícilmente volverá a gobernar la alcaldía Cuauhtémoc.

Fue vinculada a proceso, que durará al menos dos meses… curiosamente el tiempo que marca la ley para quedar fuera y que Claudia Sheinbaum envíe una terna al Congreso de la CDMX para que haya relevo y, luego, éste o ésta convoque a elección.

Y la que se frota las manos es la candidata perdedora de Morena, Dolores Padierna, aplastada en las urnas por Cuevas, por la alianza PRI, PAN y PRD.

– Esto es algo que orquestó la jefa de gobierno. Una mujer va contra una mujer, dijo Cuevas al llegar a la audiencia donde fue vinculada a proceso.

Sheinbaum, en tanto, dijo en conferencia que tiene la conciencia tranquila, pura e inmaculada.

– Cuando uno tiene la conciencia tranquila y actúa consecuentemente con lo que uno piensa y sus principios siempre vamos a estar tranquilos.

En este caso ella comete, de acuerdo con la Fiscalía, un delito y sanciona el Poder Judicial sería demasiado pretencioso suponer que la jefa de Gobierno controla la Fiscalía y el Poder Judicial en la Ciudad de México, dijo.

– La realidad es que quienes dijeron ser distintos son iguales o peores, porque quieren recuperar la alcaldía perdida en las urnas con artimañas legales, se escuchó en radiopasillo.

Que bajaron los homicidios

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad federal, presentó ayer los números, las cifras del crimen, de la violencia en México.

Asegura que de febrero de 2021 a febrero de 2022 bajó el homicidio doloso 14.4 por ciento, al pasar de 2 mil 835 a 2 mil 427, respectivamente, para 408 casos menos.

Y que de enero a febrero, también hubo un ajuste a la baja… pero no considera que el primer mes tiene 31 días y el segundo 28.

– Nomás 3 días, que significa, en promedio, 300 muertos, se escuchó en radiopasillo.

Por cierto, estas cifras de febrero no consideran el fusilamiento que no fue fusilamiento -según los gobiernos estatal y federal- de diecisiete hombres que, dicen, son en realidad sólo once.

