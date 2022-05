Durante la pandemia creció el número de museos en el mundo, aumentan alternativas digitales: UNAM

POR PATRICIA RAMÍREZ

En el marco del Día Internacional de los Museos, especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, advirtieron que los sitios digitales no pueden reemplazar a los museos como lugares para visitar, conversar, vernos cara a cara y conocer desde ahí obras de arte e historia.

De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) el número de museos en el mundo pasó de 22 mil en 1975, a 95 mil en 2021, pese a la pandemia por Covid19.

En el caso de México, de los mil 789 que hay 130 son universitarios y 27 están a cargo de la UNAM, entre ellos, el Museo de Geología, uno de los más antiguos del país.

Para la directora del Museo UNAM Hoy, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Claudia de la Garza Gálvez, los recintos son espacios que sirven como muestra o repositorios; también para la reflexión sobre el pasado, proyectar un futuro, imaginar, detonar ideas, entrar en diálogo con personas, conocer historias y objetos.

Aunado a la emergencia sanitaria, en los últimos años se han transformado, sin embargo, no pueden ser sustituidos por lugares en redes sociales digitales, enfatiza la historiadora del arte y doctora en ciencias sociales.

“Continúan y seguirán siendo lugares relevantes como un espacio físico en donde podemos encontrarnos, conocer objetos y obras de arte, además de percibir otras épocas; los mismos recintos en sí, en su arquitectura e historia, forman parte de esto”, señaló.

Reconoció que se han logrado iniciativas cautivantes digitalmente, que acercan a públicos que jamás habrían imaginado y que ahora son visitantes asiduos y que, probablemente, están del otro lado del planeta.

La también curadora -quien ha desarrollado exposiciones a nivel nacional e internacional con temáticas sociales en Memoria y Tolerancia, Casa de la Memoria Indómita, MUCA, Shanghai Art Museum, Bunkamura Museum en Tokio, Pinacothèque de Paris y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en Madrid, entre otros, refiere a propósito del Día Internacional de los Museos que la celebración “nos permite reflexionar sobre ese poder que tienen y mirar hacia dónde lo debemos proyectar”.

La efeméride se celebra el 18 de mayo; es un evento organizado por el Consejo Internacional de Museos a partir de 1977 para concientizar que son un importante medio de intercambio, enriquecimiento de las culturas y de desarrollo del entendimiento mutuo, la cooperación y la paz entre los pueblos.

“Hablamos también de museos sin muros y museos digitales pensados para las redes, u otros que hablaban desde una comunidad que se convertía en museo para no solo narrar su pasado y dar cuenta de este, sino para imaginar su futuro entre todos en la comunidad”, dijo.

Por ejemplo, recuerda, en Perú hay uno que es un camino, el cual fue una ruta transitada desde los incas hasta las comunidades contemporáneas.