EL CANDIDATO

Palabra de Antígona

Olga habló como gobierno, no como parlamentaria

Sara Lovera

Este gobierno no ha podido tapar el sol con un dedo. Hace unos días, la presidenta del Senado, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, dijo ante el parlamento Europeo que los homicidios en México son entre narcos y que el número de feminicidios no es mayor que antes… Lo que sucede es que el gobierno ahora sí es transparente en las estadísticas.

La tragedia de la violencia, a la que no debemos acostumbrarnos, no es culpa de esta administración; sin embargo, el dato señala que en sus primeros 43 meses los homicidios dolosos llegaron a 123 mil 364. En ese mismo periodo del gobierno de Enrique Peña Nieto fueron 74 mil 737 y 53 mil 2019 con Felipe Calderón. Los feminicidios crecieron 30 por ciento, al pasar de ocho al día, a 11, además de la impunidad ofensiva.

En Bruselas, según crónica de Marco Appel, de Underground Periodismo, las y los eurodiputados esperaban que doña Olga hablara como parlamentaria, en nombre de todos los partidos políticos, pero habló como gobierno. Sobre el asesinato de periodistas, dijo que lo hace la delincuencia o que ocurren por motivos personales.

En marzo, el Parlamento Europeo envió un mensaje de crítica a la conducción de Andrés Manuel López Obrador, por los homicidios de periodistas en los primeros meses de 2022. El presidente de la República les propinó el feo adjetivo de “borregos injerencistas”. Al mes de junio, ya son 11 asesinados (tres mujeres). Pero doña Olga dijo que en el gobierno de la 4T nadie persigue a las y los periodistas, en lo que le va razón, pero nadie investiga qué sucedió y permanecen sin justicia.

Lo del feminicidio causó estupor, porque los parlamentarios saben del tremendo número de desapariciones y cómo se han reducido las finanzas para programas preventivos y de capacitación en perspectiva de género.

Es Interesante el estudio “Análisis de los recursos federales erogados en las entidades federativas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2021”, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República —elaborado por Vladimir Herrera González—, que aclara el destino de los recursos federales a los estados de la república, rubro por rubro, y que verifica que no se destinó un solo centavo para prevención y capacitación sobre la violencia contra las mujeres. Del documento dado a conocer este domingo, sobresale el hecho de que 25 de las 32 entidades federativas recibieron menos en su Gasto Federalizado, respecto de 2020.

Ahí se lee que el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) disminuyó -5.5 y despareció el Seguro de vida para jefas de familia y otros. El análisis detalla minuciosamente las disminuciones o aumentos, según cada rubro de finanzas. El detalle vale la pena leerlo.

En Bruselas, un parlamentario dijo que prefirió no debatir con la senadora, quien elogió a su gobierno y aseguró que vivimos un cambio de paradigma, donde se trabaja en la consolidación de la democracia, la igualdad y la superación de la pobreza.

Lo que no esperaba es que esa misma semana, el Parlamento Europeo dialogó con la sociedad civil que tiene otros datos. Estuvieron ahí la periodista Soledad Jarquín Edgar, señalando el tamaño de la impunidad en los feminicidios; Lilia Prado, una “defensora de la tierra” y de los derechos de la mujer indígena; Teresa Valdés y Elsa Pierre, de la organización no gubernamental Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), con otras historias de periodistas y mujeres. Veremos…

*Periodista, directora del portal informativo SemMéxico.mx

La instauración del narcogobierno panista.

La constancia jurídica como evidencia de una noticia criminal que trasciende nuestras fronteras y que nos avergüenza como país, y que suscitó el desprestigio institucional de una corporación con más de 100 años de presencia nacional como lo fue la Policía Federal, es tan solo un botón de muestra del daño que causó el panismo y los fatídicos gobiernos del peor presidente de la historia de México Vicente Fox, y el genocida y cómplice criminal Felipe Calderón Hinojosa.

El primero de ellos, además de traicionar la esperanza nacional del cambio de un régimen, enuncia el prototipo cínico de la frivolidad, la corrupción, la torpeza y la omisión gubernamental; y el segundo, la suma de todo lo anterior aunado a la planificación estratégica y coparticipación delincuencial con el crimen, donde la tipología de las normas penales especializadas en delincuencia organizada y delitos contra la salud se suman en todo su contenido para escenificar y sintetizar las andanzas del primer responsable de la seguridad pública en México, Genaro García Luna. Con independencia del juicio llevado ante la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, relacionado con hechos que lo involucran en el delito de conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos, entre otros; en México se tendrá que incoar robustas investigaciones para que, una vez que concluyan dichos procesos en el país vecino, sea extraditado a nuestro país y se le siga un proceso similar al mismo imputado y al penoso expresidente Felipe Calderón.

Las consecuencias de la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón, han sido motivo de una muy pobre y triste bibliografía de corte morboso y sensacionalista muy lejano a un estudio sociológico, donde el daño irreparable a las víctimas vivas y millones de ofendidos sigue impune. Los brutales actos de corrupción son mierda en el ventilador, de esa imputación no se salva nadie.

Solo por enunciar un ejemplo: la torpeza del michoacanazo produjo como nunca antes levantamientos armados principalmente en la región de la Tierra Caliente de esa entidad, entre guardias comunitarias y autodefensas se creó un estado de ingobernabilidad con una mezcla de lucha social de pueblos originarios y la defensa de su vida y patrimonio ante la ausencia absoluta del Estado mexicano.

Crearon una condición social jamás vista en la historia de México, poblaciones, municipios y regiones estigmatizadas, abandonadas y marginadas por la estupidez e insensibilidad política panista, poblaciones de miles de huérfanos, mutilados físicamente, mancos o cojos, pero principalmente mancillados del corazón y del alma.

No olvidemos tampoco que esos narcogobiernos llevaron a la cárcel a luchadores sociales entrañables como mi amigo el doctor José Manuel Mireles, quien incluso fue objeto de atentados para intentar quitarle la vida. Su movimiento logró tener el control de prácticamente todos los municipios de Tierra Caliente como Apatzingán, Tepalcatepec, La Huacana, entre otros.

El contubernio del narcogobierno federal para combatir a cárteles de la droga contrarios a sus asociados criminales, incluyó utilizar como carne de cañón a algunos grupos legítimos que realmente combatían a grupos de la delincuencia como los Caballeros Templarios y la Familia Michoacana. Las autodefensas también se estigmatizaron al extremo de que sus liderazgos fueron perseguidos y encarcelados para favorecer a quienes encabezaban grupos de sicarios y temibles delincuentes.

Yo he sido testigo de la tragedia que causaron los narcogobiernos panistas, sus vestigios están presentes no solamente en esta entrañable entidad federativa, sino que dejaron sus consecuencias y políticas en Tamaulipas, donde los últimos 3 gobernadores están en prisión por los mismos delitos que García Luna, y el narcogobernador Francisco García Cabeza de Vaca pronto les hará compañía por ilícitos similares. También en ese lugar han querido aprisionar y desaparecer a luchadores sociales acusándolos de manera ligera y discriminatoria de delincuentes, deben de tener el hocico sangrando de tanto morderse la lengua. Nunca antes se había visto a gobiernos que odiaran tanto a su propia sociedad como lo fueron los panistas.

La estrategia para intentar lavarse la cara es el diseño de campañas negras mediáticas, contratando a merolicos de poco prestigio y medios de información muy identificados con la oposición, por no decirles voceros. Tratan de acuñar conductas características que han acompañado a sus socios donde señalan sin pruebas, calumnian con la ligereza de saber plenamente que no tienen cómo respaldar sus dichos, sin profesionalismo, sin rigor periodístico, en conclusión, como siempre han actuado: sin ética.