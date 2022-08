El colombiano Ramírez y el mexicano Paredes dan triunfo a Rays ante Angelinos

EFE

Foto: @RaysBaseball

El colombiano Harold Ramírez, el dominicano Manuel Margot y el mexicano Isaac Paredes respondieron de manera oportuna este jueves para llevar a los Rays de Tampa Bay a un triunfo 8-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles, a los que barrieron en la serie de tres encuentros.

If Harold’s having fun we’re having fun pic.twitter.com/WM0slNUSTP

— Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) August 25, 2022