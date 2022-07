El Festival de Cine de Guanajuato celebra 25 años de avance en la industria

León (México), 22 jul (EFE).- Al grito de “más cine por favor”, la directora del Festival Internacional de Cine de Guanajuato Sarah Hoch celebró el arduo camino que ha vivido la industria del cine en el país desde los años 90 hasta lograr su consolidación actual, tras liderar ininterrumpidamente un festival que cumple un cuarto de siglo.

“Hace 25 años gritamos por primera vez ¡más cine por favor! con coraje y mucha emoción queriendo hacer y ver cine, compartir nuestras historias en momentos muy difíciles y los auditorios estaban llenos porque nadie tenía trabajo. Hoy en día podemos decir que por fin tenemos una industria sana y con muchísimo trabajo”, dijo Hoch en la inauguración del evento en la noche del jueves en el Teatro Bicentenario de León, Guanajuato.

Momentos después, Adriana Barraza -actriz nominada al Óscar por la película “Babel” (2006)- recibió un homenaje por sus 50 años de carrera artística que fueron reconocidos a distancia por el director mexicano Alejandro González Iñárritu, quien lamentó profundamente no poder estar junto a ella durante la entrega de la Cruz de Plata, emblemática presea del festival.

“Yo he tenido el privilegio de trabajar contigo en dos proyectos que han sido experiencias maravillosas. Profesionalmente y humanamente he aprendido muchísimo de ti, tienes una sensibilidad, un músculo emocional, una observación y un bagaje espiritual tan grande que puedes accionar todos los botones que generan los seres humanos emocionalmente”, dedicó Iñárritu por medio de un video.

Ya en el escenario, Barraza respondió al emotivo mensaje con unas palabras de agradecimiento no solamente a él, sino a todos los directores que le dieron una oportunidad en su carrera.

“No creo que ningún actor pueda llegar a buen puerto si no es de la mano del director. No quiero dejar de darle las gracias a todos los directores que me tomaron de la mano y me llevaron a un lugar hermoso. Cuando vi ‘Amores perros’ (de González Iñárritu) por primera vez dije, ¡ah mira! yo puedo trabajar así. Sin ‘Babel’ no estaría frente a ustedes. Si no es por mis directores no estaría aquí”, reiteró.

Barraza también recibió de manos del director de la Filmoteca de la UNAM, Hugo Villa, la medalla conmemorativa de la institución.

Pero esta no es la primera vez que la actriz es homenajeada por el festival guanajuatense, pues en 2008 Adriana fue reconocida en la sección Mujeres en el Cine y la Televisión, que en esta edición enaltecerá el trabajo de la actriz Blanca Guerra y la productora Mónica Lozano.

El hecho de que el festival tenga tanta presencia femenina, tanto en los homenajes como en el equipo organizador y los realizadores, es algo que alegra especialmente a la invitada.

“Empezando porque nuestra directora (del festival) es una mujer. Creo que en este momento las mujeres pueden sentirse y tener el espacio suficiente para poder mostrar lo que tienen que decir a través de su producto”, dijo a Efe minutos antes de pasar a la inauguración y su homenaje.

Actores, directores, productores, público y autoridades también fueron testigos de una noche dedicada al cine con la nostalgia que se gestó al hacer un repaso de la historia del festival que ha recibido entre sus invitados a directores internacionales como Gaspar Noé, Tim Burton, Spike Lee o Gus Van Sant. EFE