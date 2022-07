En noviembre México recibirá a Biden y Trudeau: AMLO

México se alista para reunir en noviembre a los líderes de América del Norte para analizar los temas relativos al T-MEC, así lo anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador en su tradicional conferencia mañanera. Y es que el Jefe del ejecutivo detalló que en el encuentro van a participar el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. De paso López Obrador dio a conocer su agenda de la próxima semana durante su visita al vecino país. El mandatario reveló que saldrá el lunes 11 y regresará al país el miércoles por la tarde y que en el encuentro tratará asuntos como la migración, inversión para el desarrollo, visas de trabajo, entre otros temas. “La reunión del día 12, los encuentros porque serán dos o tres, tiene que ver con asuntos de integración, de mayor integración económica con respecto a la soberanía, el tema migratorio la inversión para el desarrollo, las visas de trabajo y otros”, indicó. Estaremos atentos.

RICARDO MONREAL INSISTE EN RECONCILIAR AL PAÍS

Bien hace el senador Ricardo Monreal en llamar a corregir el rumbo para que no se profundicen las diferencias que el Presidente ha abierto con diferentes sectores de la población. Hoy el legislador reiteró su llamado que exista un proceso de reconciliación con todos los sectores, porque Morena no puede ni debe alejarse de la sociedad civil, de las propias asociaciones religiosas, de los intelectuales, de los académicos, de la clase media. “No le conviene al país separarse, no le conviene al país confrontarse, no le conviene al país polarizarse, entonces yo hago un llamado para que la reconciliación sea la única forma, el único camino para el cual todos estemos inmersos, no deseo que esto se profundice. Morena no debe profundizar sus diferencias con los sectores, porque muchos de ellos votaron por nuestro movimiento, votaron por Morena, no podemos enfrentarnos a ellos, no debemos polarizar ni distanciarnos con ellos, al contrario, hay que buscar acercarnos a ellos y mantener la confianza que depositaron en Morena en 2018”, afirmó. Así que, bien harían algunos en tomar en cuenta sus palabras.¿No cree?

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA PLANTEA REVISIÓN A LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

Quien sigue insistiendo en que es necesario revisar la estrategia de seguridad es el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera y por eso ya prepara los argumentos y propuestas que presentará ante la Junta de Coordinación Política que preside Ricardo Monreal en la reunión que sostendrán en los próximos días para analizar el tema de la inseguridad creciente en el país. Para muestra basta mencionar que hace unos días el legislador del PRD señaló que se insistirá en sostener una reunión con el gabinete de seguridad “y conocer si hay algún rediseño a estos mecanismos de protección”. Mancera manifestó que el recorte presupuestal para las policías municipales y estatales ha impactado su desempeño. Por ello remarcó que es importante que en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación se etiquete un monto dirigido a fortalecer a las instituciones locales y así haya resultados en las emergencias que les compete atender a éstas. “Ojalá se haga un ejercicio distinto…Si sólo se va a dotar de recurso para seguir fortaleciendo el esquema de Guardia Nacional, a la Guardia Nacional no le alcanza para darle protección a todo el territorio nacional, en los delitos del fuero común”, opinó.

SENADOR VÍCTOR FUENTES SOLÍS PUGNA POR APLICACIÓN DE LA LEY

Muy pendiente de los ciudadanos de su estado, Nuevo León, se encuentra el senador del PAN Víctor Fuentes y tras el hallazgo de fuertes cantidades de dinero en una caja fuerte de la ruta de transporte 400 en su entidad, el legislador pidió al Gobierno del estado investigar “a fondo” a los dueños de este ramal por el presunto delito de corrupción. Indicó que, de ser encontrados culpables, se sancionaría a los empresarios implicados “usando todo el peso de la ley” “Ayer nos enteramos de que se encontró una gran cantidad de dinero en una caja fuerte de la ruta 400 luego de subir el precio de manera ilegal al servicio de transporte público. Urge que se lleve a cabo una investigación y se les castigue con todo el peso de la ley”, informó. También adelantó que buscará llevar a cabo las investigaciones correspondientes contra de lo que denominó como un presunto caso de robo por parte de la ruta 400.Estaremos atentos pues no dudamos que este asunto lo llevará al Congreso.

LA DEMOCRACIA EN MÉXICO SALE MUY CARA: IGNACIO MIER

Quien ya está muy activo para cumplirle al Presidente es al líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, pues ya inició con la estrategia para lograr la aprobación de la reforma politico electoral que propuso López Obrador. Eso sí el legislador dejó en claro que los diputados de Morena y sus aliados defenderán y debatirán ampliamente la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador que busca desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar una verdadera democracia, con órganos electorales menos costosos, más ciudadanizados y que los recursos que se ahorren permitan fortalecer los programas sociales. Tras el arranque de las asambleas informativas de la reforma electoral, el líder parlamentario señaló la estrategia de consultas y debate abierto con la ciudadanía se dará a conocer la reforma electoral, sus méritos, el costo de la democracia en México, la integración del INE, el número de senadores, diputados federales y locales, así como regidores de los ayuntamiento porque la democracia en México, dijo, sale muy cara. Estaremos atentos.

HÉCTOR MELESIO CUÉN OFRECE APOYO DEL PAS A ADÁN AUGUSTO LÓPEZ

Los apoyos y la “buena amistad” con los candidatos presidenciales de Morena ya están surgiendo en diversos sectores y uno de ellos fue Héctor Melesio Cuén Ojeda quien luego de reunirse con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández le manifestó que el Partido Sinaloense, que por cierto cuenta con una gran base electoral en ese estado, lo apoyará para que se convierta en candidato a la Presidencia de la República por Morena rumbo a los comicios del 2024. Y es que Héctor Melesio Cuén considera que el secretario de Gobernación es una persona con experiencia en el ejercicio público y en este sentido recordó su trayectoria. Ahora está a cargo de la política interna del país, fue gobernador de Tabasco, diputado federal, local y senador, entre otros cargos. Cabe mencionar que Hector Melesio Cuen Ojeda visitó la Ciudad de México y tuvo oportunidad de reunirse con varios funcionarios de la Secretaría de Gobernación, entre ellos Adán Augusto López a quien le informó que el Partido Sinaloense del cual es fundador y líder moral y está por cumplir 10 años y cuenta con una base de por lo menos 144 mil, militantes validados por el INE. Por lo que no le vendría nada mal esos apoyos al aspirante a suceder a AMLO. ¿No cree? Pero al tiempo…

RUBÉN ROCHA EN LA UAS OFRECE APOYO PARA JÓVENES DEPORTISTAS

Quien no niega su amor por la docencia y da muestras feacientes de ello es el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y al asistir a la entrega del Premio al Mérito Deportivo Universitario 2022 “Dr. Jesús Alfredo Cuén Ojeda”, que la Universidad Autónoma de Sinaloa entregó a 21 deportistas y ocho entrenadores, por sus destacadas participaciones en diferentes eventos deportivos, celebró que el Consejo Universitario haya colocado el nombre de Jesús Alfredo Cuén Ojeda a este galardón así como al Polideportivo, en reconocimiento al aporte que desde la Dirección de Deportes tuvo para que la UAS se consolidara y avanzara en el medallero nacional en los eventos deportivos. En el evento, el mandatario estatal soltó las buenas noticias y le dijo al rector Jesús Madueña Molina que apoyará con recursos económicos del Gobierno del Estado para que se duplique el monto de este premio y también para que se amplíe a más deportistas. “Vamos a seguir estando con ustedes, vamos a seguir apoyando a la Universidad, le voy a ayudar al rector para que se mejore la infraestructura deportiva, nos va a tocar ponerle la techumbre a la alberca”, recordó el compromiso que hizo hace unos días cuando acudió al evento de reapertura del Polideportivo, el cual fue construido durante su periodo de rector de la UAS y que ahora lleva el nombre de Dr. Jesús Alfredo Cuén Ojeda”, indicó. Por su parte, Jesús Madueña señaló que por sí misma, esta ceremonia cada año ha sido muy especial, y ahora adquiere una mayor relevancia al contar con la presencia del gobernador Rubén Rocha Moya, quien durante su gestión como rector dio gran impulso al deporte, y como gobernador ha demostrado ser aliado de la institución y del deporte universitario. Enhorabuena por este impulso pues a traves del deporte los jóvenes pueden desarrollarse y alejarse de las garras de la delincuencia.

COREA DEL SUR OFRECE VACUNAS A MÉXICO PARA MENORES

Muy buenas noticias para México tras el acuerdo signado por el canciller Marcelo Ebrard Casaubón y el ministro en Corea del Sur, Park Jin, pues se pactó impulsar un Tratado de Libre Comercio entre ambas naciones, así como la adhesión de Corea a la Alianza del Pacífico en calidad de Estado asociado. Pero lo importante no sólo en materia comercial es que en este marco ese el ministro surcoreano Park Jin ofreció 800 mil dosis de la vacuna contra Covid-19 para niños. Sin contar que los diplomáticos firmaron un acuerdo de cooperación para el desarrollo en Centroamérica, convenio mediante el cual los dos países impulsan acciones conjuntas de desarrollo para El Salvador, Guatemala y Honduras, con el objeto de atender las causas de la migración en la región. Así que aunque algunos critican las estrategias de López Obrador, tal parece que éstas tienen cosas buenas pues están haciendo eco en otras naciones. Enhorabuena.

