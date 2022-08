Es ilegal pasar la Guardia Nacional a Sedena aunque sea por decreto presidencial: PAN

RITA MAGAÑA

Foto: Archivo

El presidente Andrés Manuel López Obrador no está por encima de la Constitución, la Guardia Nacional debe seguir adscrita a la Secretaría de Seguridad por ser de carácter civil, así lo establece la Carta Magna, afirmó el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto.

Y es que el senador panista reaccionó al anuncio de López Obrador de que a través de un decreto, la Guardia Nacional pasará a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sin pasar por el Congreso.

Indicó que el Presidente sabe que no cuenta con la mayoría calificada en el Congreso por eso busca esta “militarización” de incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena no por la vía de una reforma constitucional, sino por decreto, ya basta de decretazos, él no puede estar por encima de la Constitución”, indicó.

Rementería del Puerto destacó que, el artículo 21 de la Constitución, señala que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, son de carácter civil.

“Es ilegal pasar la Guardia Nacional a Sedena aunque sea por decreto presidencial, el titular del ejecutivo nuevamente está violando las leyes y transgrediendo la democracia y sus caprichos lo combatiremos ante las instancias judiciales, para evitar a toda costa que Morena militarice el país”, sentenció.

Por su parte, el senador del PAN, Damián Zepeda, afirmó que el decreto que pretende el presidente es totalmente inconstitucional e ilegal.

El panista mencionó que con su decreto el presidente manda un mensaje autoritario, que se comparta como dictador, porque él sabe que la Constitución dice que la Guardia Nacional es civil.

“Y hoy quiere de plano quitarse la máscara e imponer una Guardia militar, no le vamos a permitir que militarice a México y, por supuesto, que vamos a usar todas las vías legales disponibles para impugnar esto”, dijo.

Lamentó que el presidente ponga el ejemplo de cómo violar la Constitución.