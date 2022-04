Escándalos opacan 30 años de carrera de Alfredo Adame

ALEJANDRO MORALES DE LA ROSA

Alfredo Adame Von Knoop nació el 10 de junio de 1958 en Guadalajara, Jalisco. Es hijo de padre mexicano y madre alemana. Estudió aviación comercial, trabajó en la empresa “Aeroméxico” como sobrecargo y aviador privado.

En 1988 se casó con la actriz colombiana Diana Golden, de quien se separó en poco tiempo (1998-1999). También estuvo casado con Mary Paz Banquells (con quién procreó 4 hijos: Vanessa, Diego, Sebastián y Alejandro Adame Banquells).

El actor, presentador y aviador mexicano, quien está por cumplir 64 años de edad, ha logrado acaparar los titulares de los periódicos, noticieros y programas de televisión, más por sus constantes escándalos y enfrentamientos, que por su trabajo; sin embargo, pocos saben acerca de la trayectoria profesional de Alfredo Adame.

REFLECTOR de OVACIONES, se dedicó a investigar sobre el trabajo conocido de Alfredo Adame, así como de los escándalos más sonados que ha tenido en años recientes, por lo que este es el resultado de lo que encontramos en el historial no tan limpio del controvertido y veterano actor.

Su trabajo en la televisión mexicana

Alfredo Adame se dio a conocer en la década de los años ochenta, al iniciar como modelo, profesión que le abrió las puertas para poder incursionar en la televisión, principalmente teniendo pequeños personajes en las telenovelas. Su carrera fue en ascenso y tuvo la oportunidad de formar parte del elenco principal de en novelas como: “Mi Segunda Madre”, “Balada por un amor” y “La Fuerza del amor”, “En el nombre del amor”, “Sortilegio”, “Cuando me enamoro” y “Dos hogares”.

Su participación en la televisión mexicana le dio un fuerte impulso en su carrera profesional, colocándolo en la lista de actores de varios productores de la televisión mexicana. Uno de sus trabajos más recientes fue en la novela “Por amar sin ley” y, aunque su presencia en los foros de grabación es constante, su vida personal ha dado mucho de qué hablar.

Alfredo Adame se casó dos veces

Como lo mencionamos al inicio de la nota, Adame se casó dos veces. Primero con la actriz colombiana Diana Golden, cuya relación duró menos de un año por el mal carácter de él y su violenta actitud (según ha declarado su ex pareja).

Tiempo después, Alfredo Adame conoció a Mary Paz Banquells (hermana de la cantante Rocío Banquells y la actriz Sylvia Pasquel), con quien tuvo un matrimonio de poco más de 25 años que concluyó en el 2017.

Con Mary Paz, Adame procreó 4 hijos (Vanessa, Diego, Sebastián y Alejandro Adame Banquells). Fue el mismo actor quien declaró que su matrimonio con Mary Paz, terminó porque ya no había amor, que los dos se ignoraban, pero principalmente se separó por el apoyo económico que él tenía que aportar a la familia Banquells.

Una de las disputas más fuertes del actor, fue la extorsión por parte de una expareja, más joven que él, que a poco tiempo de su divorcio con Mary Paz, comenzó a vivir con el actor. En aquél entonces, la joven le tomó un par de fotografías íntimas, mientras Adame dormía, las cuales fueron publicadas al no acceder a la extorsión a la que fue sometido.

Adame Vs. Andrea Legarreta

El pleito entre Alfredo Adame y Andrea Legarreta comenzó en el año de 1998, cuando conducían el programa “Hoy” de Televisa, cuando ambos realizaban un sketch, interpretando a un taxista y una pasajera discutiendo, pero cuando Andrea jaló la ropa de Alfredo éste le dijo: “Quítate perra”. Incluso en alguna ocasión Legarreta utilizó las cámaras de “Hoy” para pedir un alto a sus ataques de violencia de género.

Después de esto, la polémica resurgió cuando Alfredo Adame, en una entrevista no solo acusó a Legarreta de ser una mala compañera de trabajo, sino de haberle sido infiel a su esposo Erick Rubín, con un alto ejecutivo de Televisa. Tiempo después Alfredo fue vetado de esta empresa.

Adame contra carlos trejo

La enemistad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo se remonta a casi 20 años y de acuerdo al llamado “Caza-Fantasmas”, todo inició por los celos que Adame le tenía por el rating del programa “Nuestra Casa” en donde él participaba, mientras que Alfredo conducía “Viva la mañana”, en donde a Trejo lo intentó desprestigiar de varias maneras, llegando incluso a atentar contra su vida.

Desde entonces Alfredo y Carlos se han amenazado en redes sociales y televisión, asegurando ambos que se partirían la cara a puño limpio, llegando a pactar una pelea formar en un cuadrilátero, la cual nunca se llevó a cabo.

A principios de Abril de 2022, Adame estaba en una conferencia de prensa, cuando fue interrumpido por el abogado de Carlos Trejo, quien le reclamó al famoso por no acudir a la pelea pactada con “El Caza-Fantasmas”. Ante eso Adame se lanzó contra el abogado, intentando golpearlo, pero se tropezó y cayó al piso. La situación no pasó a mayores.

Pelea con Laura Bozzo

Otro de los personajes con los que Adame escenificó una nueva pelea, fue la conductora originaria de Perú, Laura Bozzo, cuando éste fue invitado al programa “Laura sin Censura”, en donde previo a la llegada del actor, la peruana ya lo había criticado por postularse como candidato político, calificándolo como “repugnante”.

Durante la transmisión del programa Alfredo Adame agredió a Bozzo, suscitándose una fuerte discusión entre ambos, misma que finalizó cuando él abandonó el foro; sin embargo, la guerra de declaraciones, siguió por varias semanas.

Cobros por mentadas de mamá

En las pasadas elecciones del 2021, cuando Adame competía por una diputación federal por el partido “Redes Sociales Progresistas” (RSP), el actor quiso aprovecharse de su popularidad y comenzó a vender mentadas de madre; sin embargo, esta actitud fue mal vista por la gente, llevando a este personaje a ser duramente criticado por la sociedad. En las votaciones fue parcialmente ignorado.

Adame escenifica una pelea callejera

Un nuevo escándalo fue escenificado por Alfredo Adame el 25 de enero de 2022, cuando escenificó una pelea callejera junto a una familia en calles de la Ciudad de México. Los videos en donde se mostraron estos hechos comenzaron a circular en las redes sociales y se volvieron virales de inmediato. La disputa se originó a causa de un percance vial, en donde la mujer que conducía el auto contra el que se impactó Adame se abalanzó contra él. Después bajó también un hombre e incluso una menor de edad que se fueron sobre Alfredo, quien cayó al piso en un par de ocasiones.

Al respecto Adame aseguró que se trataba de los llamados “Monta-choques”, quienes se dedican a impactar autos para extorsionar a los conductores.

Alfredo anuncia su boda con Magaly

Aunque la diferencia de edad era notoria (Alfredo 63 años y Magaly Chávez 35 años), el actor y la influencer, iniciaron una relación de noviazgo mediante un video publicado en la cuenta de Instagram de él, en donde aparecían sentados alrededor de una mesa en la “Antigua Hacienda de Tlalpan” en la CDMX, en donde el veterano personaje aseguró estaban checando la cotización para la fiesta de su enlace nupcial.

“Amigos, estamos aquí en la antigua hacienda de Tlalpan, uno de los lugares más bellos, porque venimos a ver las cotizaciones para la boda. Nos vamos a casar. Se los dije”, aseguró, mientras abrazaba y besaba a Magaly Chávez, ex participante del programa “Enamorándonos”. Esto causó sensación la segunda semana de abril de 2022.

Adame suspende su boda con Magaly

Este jueves 21 de abril de 2022, al actor y conductor dio a conocer a los medios de comunicación, en el Aeropuerto de la CDMX, que su boda con Magaly se había cancelado, debido a que ella es una mujer muy caprichuda.

“Magaly ya no es mi novia, es una niña muy caprichosa. Como se sabe bonita, muy guapa y con un cuerpazo y todo ese rollo, es muy caprichuda. Cómo puede ser que alguien a las 3 de la mañana te hable y te diga que si le llevas un pay de limón del “Samborns”… Ya no es mi novia. Hasta su mamá me habló y me dijo que tengo que entenderla porque desde niña ha sido así”.

El colmo de toda esta cancelación de su boda con Magaly, fue cuando Alfredo Adame aseguró que, eso no significaba que no la volvería a ver, puyes tienen planeado un viaje a República Dominicana: “Ya habíamos comprado los boletos para ir a República Dominicana, pues voy a ir y a ver qué pasa. Ahí ya, si me pide perdón y me dice que no lo vuelve a hacer y me cuchichea bonito y todo el rollo, ya veré si la perdono, para retomar los preparativos de la boda, cuya luna de miel sería en Marbella, España”, comentó.

Como pudieron leer en este completo reportaje Alfredo Adame se olvidó desde hace muchos años de su trabajo como actor profesional o conductor, encontrando en los escándalos que lo envuelven desde hace ya muchos años, una mejor manera de hacer dinero a costa de las personas que se llegan a cruzar en su camino, ya que obviamente Adame destaca más por sus malas acciones que por las buenas.