Familia de Susana Dosaamantes planea llevar sus cenizas a México

Miami, 3 jul (EFE).- La familia de la actriz mexicana Susana Dosamantes, fallecida en Miami este sábado a los 74 años de edad, planea cremar sus restos y llevar las cenizas a México para que descanse en su país, dijo a Efe una fuente familiar.

Dosamantes, madre de la cantante Paulina Rubio, falleció en el hospital Mount Sinai de Miami Beach, donde era tratada desde hace unos cuatro meses de un cáncer de páncreas.

Según la fuente familiar consultada por Efe, que pidió no ser identificada, estaba hospitalizada desde hacía alrededor de una semana.

Por ahora, la familia no ha decidido si se realizará algún funeral en Miami, pero de haberlo será después del fin de semana largo por el festivo del 4 de julio, dijo a Efe la fuente.

“Con el corazón en la mano y profundo dolor les quiero comunicar que mi madre, la bella Susana Dosamantes, hoy inicia un nuevo ciclo, en total paz y rodeada de su familia. Mi ejemplo de vida, un ser de luz, una mujer fuerte, hoy se incorpora a la vida eterna”, escribió Paulina Rubio en su cuenta de Twitter el sábado por la noche.

La familia de la actriz, que tuvo dos hijos, Paulina y Enrique, fruto de su matrimonio con el abogado español Enrique Rubio, fallecido en 2011 y del que se separó en 1974, informó el pasado 21 de abril que había sido diagnosticada de cáncer de páncreas.

“Sus hijos, sus nietos y su familia estamos unidos y enfocados en su recuperación. Tenemos plena confianza en el cuerpo médico tanto de México, como el de Miami, que cuenta con amplia experiencia y profesionalismo en este tipo de cáncer”, agregaron los hermanos Rubio Dosamantes en aquel comunicado.

En su perfil de Twitter, donde escribió su último mensaje el 29 de mayo, Dosamantes se definió como “una ermitaña con muchos amigos”. “Adoro mi familia mi país mi casa mi profesión me gusta la gente Buena los malos los quito de mi camino!”, agregó.

Nacida en la ciudad mexicana de Guadalajara el 9 de enero de 1948, Dosamantes comenzó su carrera artística en el cine.

Su primer papel fue la película “Remolino de pasiones” (1968) y llegó a participar en más de 28 producciones en la pantalla grande, incluyendo “Río Lobo” (1970), protagonizada por John Wayne.

Sin embargo, sus papeles más reconocidos fueron en las telenovelas.

Dosamantes fue parte permanente de la historia del gigante mexicano de la televisión Televisa desde 1971, cuando perteneció al elenco de la versión original de “Muchacha italiana viene a casarse”.

La actriz comenzó a destacarse en 1977, con su interpretación en la segunda versión de la icónica telenovela “Corazón Salvaje”, en la que compartió papel con Angélica María, Juan Martín y Fernando Allende.

Su rol más reciente fue el de Tita, viuda de Montiel, en la producción de 2021 “Si nos dejan”.

Sin embargo, ningún papel le dio “más felicidad” que el de madre y abuela, afirmó la artista a Efe en la alfombra roja de Premio Lo Nuestro en Miami, en la que desfiló el pasado febrero, acompañando a su hija Paulina Rubio, quien fue reconocida por sus 30 años de carrera.

Después de su divorcio de Rubio, Dosamantes se casó con otro español, el empresario Carlos Vasallo, propietario del canal televisivo América Tevé, del que se divorció en 1988.

Su último esposo fue el empresario Luis Rivas.

“Agradecemos enormemente a los doctores, enfermeras y todo el personal del hospital por cuidar profesionalmente a mi ángel. Agradecemos infinitamente su comprensión y respeto en este momento tan difícil. Pedimos privacidad para su familia y amigos”, escribió Paulina Rubio en las redes al anunciar la muerte de su madre.