Firma gobierno capitalino convenios con Nezahualcóyotl y Coatzacoalcos para compartir desarrollo tecnológico

Redacción

Foto: Cortesía: Gobierno de la Ciudad de México

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y los presidentes municipales de Nezahualcóyotl, Estado de México, Adolfo Cerqueda Rebollo, y de Coatzacoalcos, Veracruz, Amado Jesús Cruz Malpica, firmaron Convenios Marco de colaboración en innovación tecnológica para otorgar el derecho al acceso al Internet público, a la transparencia y a la disminución y digitalización de trámites.

“Lo que hemos desarrollado en la ciudad a través de la Agencia Digital de Innovación Pública, como lo dice su nombre, es público y está al servicio de los pueblos de México y de cualquier lugar del mundo. Se hizo con recursos públicos, no es privado, no tiene copyright, al contrario, está al servicio de todas y todos los ciudadanos”, añadió.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, resaltó que es el primer Convenio Marco que la Ciudad de México firma con municipios para poner a su disposición la experiencia de la ADIP que en tres años y medio ha realizado 280 desarrollos que han generado un ahorro de 2 mil 500 millones de pesos y que ha implicado la reducción de 2 mil trámites con 14 requisitos que había en la anterior administración a sólo 750 trámites con siete requisitos que actualmente hay en la capital.

Peña Merino señaló que el próximo año acelerará la digitalización en la Ciudad de México, –experiencia que también será compartida con los municipios de Nezahualcóyotl y Coatzacoalcos–, ya que se contará con la herramienta “motor transaccional” que permitirá digitalizar masivamente los trámites.

Además, el titular de la ADIP resaltó que la agencia ha permitido la creación de la APP CDMX, la cual se ha convertido en el punto unificado de atención y digitalización, al contar con 23 módulos y 3.8 millones de descargas y la cual a partir del 11 de agosto no consume datos móviles para los usuarios de las compañías AT&T, Telcel y Movistar; el autentificador digital LLAVE CDMX que a la fecha cuenta con 3.8 millones de usuarios; y la habilitación de 26 mil puntos de WiFi gratuitos que al final de 2022 crecerán a 34 mil dando cobertura a todas las escuelas públicas de educación básica, los 27 planteles del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), a los campus de la UACM, de la Universidad de la Salud y del Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos”; así como a 3 mil 200 unidades habitacionales, a 332 colonias más alejadas y a todas las estaciones del Metrobús; todo ello con la renegociación del contrato por el servicio de Internet gratuito que ha permitido ahorrar 993 millones de pesos en tres años y medio.

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, Adolfo Cerqueda Rebollo, expuso que la firma del Convenio Marco generará un ahorro de 32 millones de pesos para el municipio al permitir la digitalización de trámites de servicios públicos como lo son el pago de predial y agua, la expedición de licencias de funcionamiento, constancias de identidad, de procedencia, de zonificación, permisos para eventos en vía pública, para puestos fijos y semifijos de comercio, así como para gestionar solicitudes de reparaciones e instalaciones de luminarias y bacheo.

“Quiero agradecer mucho porque el esfuerzo que se hace a través de la Agencia Digital es no solamente crear, sino poner a disposición de esto a los municipios como lo es Coatzacoalcos y Nezahualcóyotl, y que nosotros estamos teniendo un ahorro importante en la cantidad del recurso, es decir, que ahora nosotros gracias al esfuerzo que tiene la Agencia Digital en la Ciudad de México, Nezahualcóyotl y Coatzacoalcos no vamos a vernos en la imperiosa necesidad de etiquetar un recurso extraordinario, que a veces no tenemos, para eficientar nuestro Gobierno Digital”, dijo.

El presidente municipal de Coatzacoalcos, Amado Jesús Cruz Malpica, expuso que para el municipio que preside el Convenio Marco representa una valiosa oportunidad de aprender y colaborar en el desarrollo de buenas prácticas tecnológicas, que permitirán reducir en 80 por ciento los trámites de la localidad.

“Nuestra amable anfitriona, la doctora Claudia Sheinbaum, hace honor a su formación científica y tecnológica, con un magnífico equipo de trabajo. Hace honor también, a su temple de gobernante, con legítimo compromiso social que acerca soluciones a los ciudadanos; y generosamente abre las puertas y comparte el Antiguo Palacio del Ayuntamiento para darnos a abrevar de su propia experiencia”, agregó.

El Gobierno capitalino ha firmado convenios marco con los Estados de Veracruz, Michoacán, Campeche, Colima y Sonora.

En la firma de Convenios Marco de colaboración, que se realizó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, estuvieron presentes el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, así como servidores públicos del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl y Coatzacoalcos.