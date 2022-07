FMF destituye a todos, menos a Mónica Vergara

Torrado, Hierro y Pérez, fuera

Se creará una Comisión de Selecciones femenil que analizará la continuidad de la entrenadora

Tras los fracasos del tricolor en las eliminatorias Sub 20 y Femenil, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, confirmó la limpia en las selecciones nacionales con las destituciones de Gerardo Torrado (director general de la FMF), Ignacio Hierro (director de selecciones nacionales) y Luis Pérez (dt de la Sub 20), mientras Móniva Vergara (dt de la Femenil) se mantiene en el cargo… por ahora.

En una conferencia de prensa virtual, porque no pudo acudir al CAR debido a que dio positivo por Covid 19, De Luisa informó que “El hecho de no calificar a dos mundiales y dos selecciones a Juegos Olímpicos fue lo que detonó la decisión, pero habían indicios de que no estaban al nivel que buscábamos y eso nos llevó, junto con los resultados, a tomar estas decisiones”, dijo De Luisa.

El directivo más importante del balompié mexicano mencionó que el hecho de que la selección mexicana sub’20 haya fracasado en su búsqueda de ir al Mundial de la categoría y a los Olímpicos París 2024 provocó no sólo la salida de los ejecutivos, sino el despido del seleccionador Luis Pérez.

VERGARA SIGUE… POR AHORA

A esto se sumó la falla de la selección femenina absoluta en su lucha por ir a la Copa del Mundo 2023 y a París 2024, sin embargo en el caso del tricolor de mujeres se mantendrá por el momento en el cargo la entrenadora Mónica Vergara.

La estratega será evaluada en los siguientes días por la nueva dirección deportiva de las selecciones femeninas de México, que se creará a raíz del fracaso de las mujeres.

“Se creará una dirección exclusiva para las femeninas que dé seguimiento a la estrategia que nos planteamos y que está basada en tres ejes, la captación de talento, desarrollo deportivo del talento en cada categoría y generación de espectáculo de gran calidad”, dijo el presidente de la Femexfut.

NO AFECTA A MARTINO

De Luisa negó que el futuro del argentino Gerardo Martino, seleccionador de México, esté en riesgo y el ejecutivo añadió que el estratega respaldó a la FMF en los despidos de los directivos.

“Estos cambios no afectan en nada a Gerardo Martino y su cuerpo técnico, el día de ayer (martes) tuve una charla larga informándole del tema. Martino demostró en todo momento su apoyo y solidaridad a Gerardo Torrado y Nacho Hierro, pero entendió que esto es fútbol y que cuando se tienen que dar cambios, se tienen que lleva a cabo. Se mostró abierto a trabajar con quien le toque trabajar”, aseguró.