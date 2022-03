Garoppotro

JIMMY GAROPPOLO, CERCA DE FIRMAR CON INDIANÁPOLIS

Para sustituir a Carson Wentz

Jimmy Garoppolo, todavía mariscal de campo de los 49’ers de San Francisco, está muy cerca de abandonar al equipo de la Bahía para prestar sus servicios con los Potros de Indianápolis, toda vez que la directiva considera que él es el adecuado para suplir la ausencia de Carson Wentz, quien emigró a los Commanders de Washington.

Indianápolis quiere mantenerse como un equipo competitivo y la directiva del conjunto de Indiana considera que Garoppolo es el indicado para mantenerlos en la pelea y ganar la división. Sin embargo, esa opinión no la comparten aficionados, ni los propios jugadores del equipo que consideran que el mariscal de campo de San Francisco no tuvo una afortunada participación con los 49’ers, además será sometido a una intervención quirúrgica.

UNA CAMPAÑA

Wentz sólo jugó una temporada para los Potros de Indianápolis, equipo al que llegó procedente de las Aguilas de Filadelfia y a fuerza de ser sinceros no estuvo ‘ni bien, ni mal’, diría el comentarista deportivo Chris Broussard. El equipo de los ‘Colts’ quería resultados inmediatos y decidió hacer las transacciones necesarias para acomodar a Wentz en otro equipo, lo que significó el quinto cambio de entrenador en jefe en cinco años, lo que ha impedido que el equipo logre la conjunción que sólo da la continuidad.

Con su salida, el conjunto equipo se vio en la necesidad de buscar un nuevo mariscal de campo y rápidamente posaron los ojos sobre Jimmy Garoppolo, luego de que San Francisco se hizo con los servicios de Trey Lance a quien amarró como tercera selección, lo que hace suponer que será el futuro en los controles del equipo de la Bahía, por lo que con Garoppolo ‘casi libre’ es viable que pronto puedan llegar a un arreglo.

BUENA OPCIÓN

A diferencia de la opinión de aficionados y jugadores sobre la llegada de Garoppolo al cuadro de Indianápolis, los cronistas deportivos de los Estados Unidos consideran que es una buena opción para el cuadro de la herradura.

Broussard agregó, que: ‘Es claro que no tiene la clase de Aaron Rodgers, Tom Brady o Josh Allen, por citar algunos. Él no es ese tipo de jugadores. Pero digo que si no puedes conseguir uno de esos mariscales de campo superestrellas, Jimmy Garoppolo es un buen premio de consolación. Uno muy agradable. Lo que hará Frank Reich con Jimmy les permite tener una gran oportunidad de ganar esa división. No voy a exagerar, pero esta sería una gran decisión para ellos’.

Jimmy Garoppolo concluyó la temporada 2021 con los siguientes números: Lanzó para 3810 yardas y 20 touchdowns, además de que sufrió doce intercepciones.

LA DIFERENCIA

Aunque no son números espectaculares, hay un punto muy interesante que marca la diferencia entre San Francisco e Indianápolis. Está comprobado que Garoppolo tiene un mejor funcionamiento cuando no es el foco de atención como ocurre en los 49’ers. En Indianápolis existe una superestrella de la NFL en la persona del running back Jonathan Taylor.

Para que el binomio Garoppolo-Colts funcione, el equipo de Indianápolis deberá comprometerse a enfocarse mucho en el juego terrestre para que el aún mariscal de campo de los 40’ers de San Francisco sea una especie de ‘administrador del juego’.

Aunque las cifras de Jimmy Garuppolono fueron espectaculares en la pasada campaña de la NFL, aún así le alcanzó para llevar al equipo de la Bahía al duelo de campeonato de la NFL.

Con Garoppolo a la cabeza el proyecto del equipo de la herradura podría tener halagadores resultados. (Con información de firstsportz.com)