Grupo Firme en el Zócalo de la CDMX el 25 de septiembre

AIDA RAMÍREZ

Foto: @Claudiashein

Después de meses de prometer, por fin se le hizo a la Ciudad de México; la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo anunció la tarde de este domingo la presentación del Grupo Firme.

Será el próximo domingo 25 de septiembre, cuando la plancha del Zócalo capitalino se llene con la presentación de uno de los grupos más importantes en los últimos años.

Muchas gracias a nuestros amigos de @GrupoFirme por este concierto gratuito en el Zócalo. El cual no tendrá costo para el Gobierno de la Ciudad de México. ¡Nos vemos el 25 de septiembre! pic.twitter.com/ol1meXAKVf — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 18, 2022

Desde hace varios meses, la mandataria capitalina aseguró que estarían varios grupos en el primer cuadro de la Ciudad de México, pero que dejaría en stand by la fecha, para no arruinar la presentación que se pudiera dar antes en el coloso de Reforma, el Auditorio Nacional, como sucedió con Silvio Rodríguez.

Así, se tenía en el calendario, sin día específico, la presentación de Los Tigres del Norte –que fue para el 15 de septiembre pasado, en el marco del Grito de Independencia-, de Grupo Firme, así como de Los Ángeles Azules, aunque se adelantó el anuncio de la presentación de Joan Manuel Serrar, quien pone punto final a su carrera en el Festival Cervantino, el 21 de octubre.

“Quiero darles una sorpresa porque en el Zócalo de la Ciudad de México vamos a tener a Joan Manuel Serrat el 21 de octubre como parte del Cervantino. Con un gran privilegio realmente porque despide su carrera en este Cervantino, así que se despedirá en México. Una de sus despedidas es en la ciudad”, detalló Claudia Sheinbaum.

Respecto a los otros grupos musicales restantes señaló que no podía brindar ningún detalle sobre quiénes son o incluso la fecha que se presentarán, pues tienen un acuerdo con ellos que consiste en no mencionar que estarán gratis para evitar que las personas no acudan a sus conciertos que será de paga.

“Como ellos se presentan primero en lugares en donde se paga la entrada, si nosotros avisamos de que va a haber un concierto gratuito, la gente prefiere venir al concierto gratuito. Entonces hay un acuerdo con los grupos. Va a venir Grupo Firme en otra temporada y ya en su momento se presentarán en el Zócalo capitalino”, señaló entonces.

En sus redes sociales, la jefa de gobierno agradeció a “nuestros amigos de @GrupoFirme por este concierto gratuito en el Zócalo. El cual no tendrá costo para el Gobierno de la Ciudad de México ¡Nos vemos el 25 de septiembre!”, puntualizó.

En un video de Firme que posteó junto con agradecimiento, se escucha a la agrupación dar la sorpresa “por todo el cariño de la Ciudad de México y de ciudades circunvecinas”, y agradece a su “amiga Claudia Sheinbaum” por darles las facilidades necesarias para este concierto.