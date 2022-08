“Guns and Roses” regresa a México con épicos conciertos

ALEJANDRO MORALES DE LA ROSA

Foto: Cortesía

La banda norteamericana “Guns and Roses” estará presentando su set plagado de grandes éxitos para la Ciudad de México el próximo viernes 21 de Octubre de 2022 en un evento que promete un lleno absoluto en el “Estadio Ciudad de los Deportes” (antes Estadio Azul); mientras que en Monterrey estará el domingo 23 de Octubre de 2022 en el “Estadio de Béisbol Mobile Super”, para vibrar al ritmo de los clásicos como “Sweet Child O’ Mine” y “November Rain”, entre otras. Con esto, el grupo lidereado por Slash, Duff y Axl Rose están dispuestos a seguir demostrando que al paso de los años siguen siendo esa banda digna de permanecer en el trono de los grupos de rock de estadio y que es muy difícil que aún hoy existan otras formaciones capaces de hacerles sombra tanto en su trayectoria, como en su puesta en escena.

En México, ahora mismo, la intención es demostrar que más allá de las anécdotas, sus shows no van a perder nunca ese carácter épico, tanto por la enorme producción nunca antes vista en la CDMX como en Monterrey, como por un “set list” cuidado, que contendrá todos sus éxitos para beneplácito del público mexicano.

“Guns and Roses” acaba de estrenar una nueva canción llamada “Hard School” o conocida también como “Hard Skool”. Antes, el tema tenía un nombre provisional, ese era “Jackie Chan”, ya que estaba previsto aparecer en el álbum “Chinese Democracy”. En 2019, la agrupación ensayó el sencillo para su concierto en el “Hollywood Palladium”, en el mes de septiembre. El tema suena como una de las canciones más difíciles de su arsenal. Una batería explosiva y un ritmo frenético y punk rock impulsaron la canción, mientras Rose desataba su voz agresiva en una entrega al estilo de Rage Against the Machine .

“Guns and Roses” fue formada en el año de 1985 y es uno de los grupos más exitosos de la historia musical por sus grandes composiciones y legados y han logrado presentarse a lo largo de su trayectoria en diferentes escenarios alrededor del mundo, entre los que destacan Tokio, Estados Unidos y París, así como en todos los festivales más grandes e importantes que hayan existido en el planeta