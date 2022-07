Hay elementos para responder, afirma AMLO

Descarta violaciones en el T-MEC

No son las empresas las que tienen la inconformidad; intuyo que es un asunto político, asegura López Obrador

México aclarará que no ha cometido ninguna violación al acuerdo regional de América del Norte, TMEC, tras solicitudes de consultas de Canadá y Estados Unidos sobre la política energética de la nación latinoamericana, dijo el jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estados Unidos y Canadá anunciaron el miércoles la solicitud de conversaciones en el marco del acuerdo comercial, acusando a las políticas energéticas mexicanas de discriminatorias y de “socavar” a las empresas internacionales y los suministros transfronterizos.

La solicitud, anunciada por primera vez por la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR por su sigla en inglés), marca la pelea comercial más seria entre Washington y México desde que el TMEC entró en vigor hace dos años. Si no se resuelve podría conducir en última instancia a la aplicación de aranceles punitivos contra la nación latinoamericana.

“Tenemos muchísimos elementos para responder”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina. “Y si se trata de una sanción de tipo político también nos vamos a defender”, añadió.

López Obrador negó que las compañías privadas estén inconformes, al recordar que hace un mes se reunió con 19 empresas energéticas de Estados Unidos en el Palacio Nacional y que el 13 de julio dialogó con empresarios en Washington, donde prometieron invertir 40.000 millones de dólares en el sector.

Por ello, el mandatario acusó a sus opositores de cabildear en Estados Unidos contra sus políticas energéticas.

“Les diría que no son las empresas las que tienen la inconformidad, por eso intuyo que es un asunto político porque incluso estuve en Washington, no se trató el tema, nos reunimos con los empresarios, no se trató el tema”, sostuvo.

La USTR detalló que las consultas solicitadas se refieren a medidas que, según argumenta, perjudican a las empresas estadounidenses y favorecen a las estatales mexicanas Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la petrolera Pemex.

La ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Ng, reiteró el jueves que su país había “expresado constantemente sus preocupaciones con respecto al cambio en la política energética de México”.

“Estamos de acuerdo con Estados Unidos en que estas políticas son incompatibles con las obligaciones del TMEC de México”, dijo Ng en un comunicado.

López Obrador, un nacionalista energético, se ha comprometido a rescatar a Pemex y CFE, las que, ha dicho, fueron “destruidas” por sus predecesores deliberadamente para ceder el mercado energético nacional a extranjeros. “El petróleo es nuestro, es de la nación”, subrayó. (Con información de EFE)