Horacio Nava: “Asumo la caminata como el militar que soy”

EFE

Foto: @horacionavareza

México.- El mexicano Horacio Nava, ganador de cuatro medallas en la prueba de marcha de 50 kilómetros de los Juegos Panamericanos, confesó este domingo que si alcanzó el nivel mundial en el deporte fue porque lo asumió con disciplina militar.

“Asumo la caminata como el militar que soy; como en el Ejército, en el deporte cumplo órdenes de un General que es la mente”, aseguró el atleta, subcampeón de la Copa Mundial del 2010.

Nava defiende la idea de que, sobre todo en pruebas tan extenuantes como las de la caminata, la fortaleza mental es decisiva y para él ha sido una gran experiencia en ese sentido.

“Definitivamente, dominar la mente es decisivo en momentos de deshidratación y de dolores, experiencias comunes en las competencias de distancias largas”, observó.

A los 40 años el competidor analiza si seguirá una temporada más en el deporte y, mientras toma una decisión, a pedido de Efe, reflexiona sobre su trayectoria en el atletismo y su paso por la vida.

“Soy subteniente del Ejército y para mi el servicio ha sido un gran complemento de los entrenamientos”, señaló.

Nava tiene un tiempo de 3h 42:51 en la desaparecida prueba de 50 kilómetros, en la que fue campeón de los juegos continentales en Guadalajara 2011, subcampeón en Río de Janeiro 2007 y Lima 2019 y bronce en Toronto 2019.

“El deporte y la formación militar requieren una atención de 24 horas; mis padres mi inculcaron la disciplina, que considero la clave de mis triunfos”, señaló.

Nava es uno de los principales ejemplos de crecimiento del deporte en México. En el 2008 se sometió a una cirugía de corazón para curarlo del síndrome de Wolff-Parkinson-White, después de lo cual consiguió los principales éxitos de su carrera, entre ellos el sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.

“Si tuviera que elegir, de mis actuaciones me quedo con la de los Olímpicos de Pekín, con la plata en el Mundial y las cuatro medallas en Panamericanos, pero todo ha sido parte del camino y cuando los resultados no fueron buenos, aprendí”, dijo.

Aunque se niega a hacer resúmenes, Horacio reconoce que a su edad le queda poco tiempo activo, lo cual dependerá de análisis con su equipo de trabajo.

Tras la desaparición de la competición de 50 kilómetros, sustituida por los 35, Nava se ausentó de los pasados Campeonatos Mundiales y se toma tiempo para decidir su futuro, que, según asegura, estará vinculado con el deporte.

“El deporte me lo dio todo, ha sido mi vida y va a seguir siendo; como deportista me hice universitario y en la pista conocí a Mónica, mi esposa. Estoy agradecido y cuando deje el alto rendimiento, seré atleta recreativo, además de que espero dedicarme a algo relacionado con el atletismo para pagar lo que he recibido”, concluyó.