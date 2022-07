Jason McCourty, campeón en el Super Bowl LIII, se retira luego de 13 campañas

Redacción Deportes, 15 Jul (EFE).- Jason McCourty, defensivo profundo de los Miami Dolphins y campeón con New England Patriots del Super Bowl LIII, anunció este viernes su retirada de la NFL luego de trece temporadas.

“Estas últimas trece temporadas han sido un gran viaje. Mientras reflexiono y miro hacia atrás en mi carrera, he superado con creces todas y cada una de las expectativas que me propuse en 2009. Eso me enorgullece”, expresó el jugador en su mensaje de despedida.

McCourty, junto a su hermano Devin, fueron fundamentales en la defensiva secundaria de New England Patriots para superar en el duelo por el título de la NFL por 13-3 a los Rams en febrero de 2019.

Los hermanos McCourty fueron los primeros gemelos en jugar en el mismo Super Bowl y la primera pareja en ganar uno.

Jason terminó ese partido con cinco tacleadas y dos pases defendidos.

La carrera de Jason McCourty en la NFL comenzó con Tennessee Titans, que lo seleccionó en la sexta ronda del Draft de 2009.

Su inició fue de altibajos, sólo arrancó como titular en nueve juegos durante sus dos primeras temporadas con los Titans, pero a partir de 2011 se convirtió en un habitual en la alineación durante las siguientes seis campañas.

En 2017 pasó a Cleveland Browns y a la siguiente campaña cumplió el sueño de jugar junto a su hermano cuando firmó con New England Patriots, dirigido por el entrenador Bill Belichick y el mariscal de campo Tom Brady.

En los ‘Pats’ fue nombrado capitán gracias a su determinación en el campo.

Terminó su andar por la NFL con Miami Dolphins, en la que sólo estuvo en siete juegos debido a una lesión en la temporada 2021.

McCourty jugó en su carrera 173 partidos en los que consiguió 18 intercepciones, 744 tacleadas, sumó 108 pases defendidos, forzó 9 balones sueltos y recuperó 5. EFE