Joaquín Cosío ahora es Barry El Sucio

EFE

Foto: EFE

El actor mexicano Joaquín Cosío se reencuentra con el cine de su país, tras haber triunfado en Hollywood, en la película “Lecciones para canallas”, una comedia que se estrena este jueves en 800 salas en la que interpreta al carismático estafador Barry “El Sucio”.

“Yo siempre preferiré una buena película mexicana que un proyecto extranjero”, expresa Cosío en una entrevista con Efe. Cosío, nacido en Nayarit, retorna a las producciones nacionales tras haber cosechado éxitos en Estados Unidos como “The suicide squad” (2021), “Rambo: last blood” (2019) y “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (2018), además de la serie de Netflix “Gentefied” (2020).

“Es siempre un reencuentro, ciertamente he trabajado en producciones extranjeras, pero volver a hacer un cine tuyo, en tu idioma, con circunstancias inmediatas que tú reconoces, que son las de tu país o que son las de tu contexto, es mucho más divertido”, afirma.