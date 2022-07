La portería es complicada considera Luis Cárdenas

GUSTAVO MARES

El portero de los Rayados, Luis Cárdenas, ha tenido un torneo de menos a más. Al principio del Torneo de Apertura 2022 el también conocido como ‘Mochis’ no le fue bien y recibió un aluvión de críticas.

Sin embargo, ya ligó dos partidos sin recibir gol, lo que habla de su adaptación al equipo. Previo al duelo que los Rayados sostendrán hoy contra el Puebla, el cancerbero compartió sus impresiones luego de sus primeros minutos con el equipo

que dirige Víctor Manuel Vucetich. “Siempre es complicado, normalmente cuando no juegas y te toca entrar de la nada, a expensas de lesiones o decisiones técnicas. La portería es complicada, pierdes ritmo, sensaciones de espacios, tiempos, a veces no te sientes cómodo, pero con el pasar de los minutos te sientes más cómodo, tus compañeros te tienen más confianza, eso pasa con los minutos, son detalles que se pueden mejorar, es lo que hemos tratado de hacer, nos queda trabajo y camino por recorrer, tranquilos, teniendo la confianza en los como la confianza en los compañeros y haciendo las cosas de la mejor manera posible”, afirmó el ‘Mochis’. Cárdenas también comentó sobre la mejoría que tuvo el conjunto regio en defensa. En los partidos ante Atlético de San Luis y Querétaro ya no se vio tan endeble el área y es gracias a la adaptación atrás: “Es de momentos, trabajamos diario, sabemos que llevamos dos ceros, no es todo, falta camino y mucho por mejorar, debemos dar la sensación de vernos más sólidos. Vienen duelos muy complicados”.