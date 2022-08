La primera ronda de los ‘playoffs’ de la WNBA, la más vista en 15 años

EFE

Foto: @WNBA

CHICAGO.- La primera ronda de los ‘playoffs‘ de la WNBA fue la más vista en los últimos quince años en la televisión estadounidense, con un promedio de 392.000 telespectadores, según datos publicados este viernes por la cadena ‘ESPN‘, dueña de los derechos televisivos.

La postemporada de la WNBA, la liga profesional de baloncesto femenino estadounidense, registró un incremento de un 50 % con respecto a 2021 en la cadena ‘ESPN’.

